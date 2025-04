SEB kapitaliturgude maakler: parim kirjeldus olukorrale on sõna "teadmatus"

Mis seisus me hetkel oleme, kui üldse seda on võimalik öelda. Kas on põhi käes, ei ole põhi käes? Taastub, ei taastu?

Ma arvan, et kõige paremini kirjeldab olukorda sõna "teadmatus". Põhi käes on natuke entusiastlik öelda, aga oleme suure languse ära teinud. Vaatame päev-päeva haaval, mis edasi.

Tänaseid uudiseid vaadates, mida peaksid investorid tegema?

Ma arvan, et investoritel tasub alati mõelda selle peale, milline on nende riskitaluvus ja selleks, et selliseid börsipaanikaid nii-öelda vältida, tuleb valida sihuksesed varaklassid, mis nende riskide alusele vastavad. Kui mina tunnen, et mina suudan aktsiariski taluda, siis praeguses olukorras pole mul midagi teha. Mul on pikaajaline vaade, ma ostan aktsiaid kokku. Praegu saan soodsamalt osta, ostan juurde.

Mida peavad tegema inimesed, kes investeerivad pensioni sammastesse selle uudise valguses?

Ma arvan, et kui inimene vaatab oma pensionisammast, siis kindlasti tekib küsimus, et kuhu on kadunud tootlus, aga kui vaadata natuke pikemat vaadet, siis see tootlus on olnud päris pöörane viimase kahe aasta jooksul. USA turg on mõlemal aastal üle 20 protsendi eurodes mõõdetuna tõusnud ja kui ajalugu vaatame, siis ei ole olnud ka normaalne. Aktsiatootlused on lihtsalt hetkel normaliseerunud rohkem nii-öelda mõõduka keskmise juurde.

Kui sagedaselt on inimeselt tervislik üldse vaadata oma fondiseisu?

Ma võtaks seda niimoodi, et see inimene, kes igapäevaselt tegeleb sellega, kes saab palka selle eest... Eks see on ta töö, ta peab vaatama, aga need, kes igapäevaselt ei puutu kokku sellega, siis ma arvan, et see, kui seda vaadata, eks ta midagi paremaks ei tee. Ajalugu on näidanud, et kõikidest langustest oleme üle saanud. Mõndadest langustest võtab kauem aega, mõni käib väga kiiresti, et loodame parimat.

Kas praeguses olukorras saab üldse öelda, et mis nüüd edasi hakkab juhtuma, et milline mõju on sellel reaalsele elule, majanduskasvule, inflatsioonile?

Ma arvan, suuresti languse taga on olnud ikkagi see teadmatus, et kui investorid juba teaks, mis hakkab saama, siis meil oleks juba näha natukene sellist nii-öelda mõne piirkonna paremat tootlust ja mõnes piirkonnas rohkem kasvu. Praegu on ta üsnagi laiapõhjalisemaks läinud, et kui aasta alguses nähti, et USA langeb ning Euroopa ja Aasia võiksid olla põgenemispiirkonnad, siis viimased päevad on näidanud, et ka Euroopa ja Aasia ei paista olevat kaitstud.

Millise sõnaga saaks iseloomustada Donald Trumpi majanduspoliitikat?

On see väljapressimine?

See on väga keeruline küsimus. Ma arvan, et Donald Trump lõppude lõpuks ei tee üksinda seda poliitikat. Tal on tõenäoliselt väga targad nõustajad kõrval ja loodame, et need nõustajad ja ka Trump teavad, mis nad teevad.