USA president Donald Trump ütles, et pole rahul möödunud nädalal toimunud Venemaa õhurünnakutega Ukrainale, kuid kinnitas samas, et rahuprotsess liigub edasi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas esimest korda Ukraina vägede tungimist Venemaa Belgorodi oblastisse.

Olulised sündmused Ukraina sõjas teisipäeval, 8. aprillil kell 6.15:

- Trump väljendas rahulolematust hiljutiste Vene õhurünnakutega;

- Zelenski kinnitas Ukraina vägede tungimist Venemaa Belgorodi oblastisse;

- Sõbiha arutas Baerbockiga reaktsiooni Venemaa rünnakule Krõvõi Rihhis;

Trump väljendas rahulolematust hiljutiste Vene õhurünnakutega

USA president Donald Trump ütles, et pole rahul möödunud nädalal toimunud Venemaa õhurünnakutega Ukrainale, kuid kinnitas samas, et rahuprotsess liigub edasi.

Reporter küsis Trumpilt pärast tema kohtumist Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga toimunud ühisel pressikonverentsil, kas tal on ikka plaanis kohtuda Venemaa režiimijuhi Vladimir Putiniga, kas see võib juhtuda Saudi Araabias ja miks pole Venemaale tollimakse kehtestatud.

Trump ütles vastuseks, et USA ei räägi tollimaksude kehtestamisest Venemaale, sest Ameerika Ühendriigid ei aja Moskvaga äri, sest venelased on sõjas.

Trump jätkas sõnadega, et talle ei meeldi praegu toimunud pommitamised: "Sest nad pommitavad praegu nagu hullud... Ja ma ei tea, mis seal toimub. See on halb olukord."

Samas märkis ta, et USA peab kohtumisi Venemaa ja Ukrainaga ning mõnes mõttes ollakse (rahumeelsele lahendusele. – toim.) lähedal.

"Ma ei tea, mis seal toimub. See ei ole hea olukord. Nii et me kohtume Venemaaga, me kohtume Ukrainaga. Ja me nagu jõuame sinna. Aga ma ei ole vaimustuses kogu sellest pommirünnakust, mis on toimunud umbes viimase nädala jooksul. See on kohutav. See on kohutav."

Ööl vastu 6. aprilli viis Venemaa läbi massilise kombineeritud rünnaku Ukraina territooriumile, kasutades erinevat tüüpi rakette ja ründedroone. Märkimisväärsetest kahjustustest teatati erinevates piirkondades. 4. aprillil ründasid Vene väed ballistilise raketiga Krõvõi Rihhi elamurajooni, tabades lähedal asuvat laste mänguväljakut. Rünnakus sai surma 20 inimest, sealhulgas üheksa last. Veel 75 inimest sai vigastada. Tegu oli suurima lapsohvritega rünnakuga sõja algusest saadik.

Zelenski kinnitas Ukraina vägede tungimist Venemaa Belgorodi oblastisse

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas esimest korda Ukraina vägede tungimist Venemaa Belgorodi oblastisse.

"Ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi raporteeris täna olukorrast rindel ning meie kohalolekust Kurski oblastis ja Belgorodi oblastis. Jätkame aktiivseid operatsioone piirialadel vaenlase territooriumil ja see on täiesti õiglane – sõda peab naasma sinna, kust ta tuli," ütles Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

Tema sõnul on Ukraina vägede tegevuse peamine eesmärk Venemaa territooriumil maksimaalselt kaitsta Ukraina maad ja kogukondi Sumõ ja Harkivi oblastis venelaste rünnakute eest.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja raporteeris Ukraina üksuste tegevusest täpselt piirijoonel, samuti nn hallis tsoonis ja otse vaenlase territooriumil, lisas Zelenski.

"Oluline on, et tänu meie sõdurite vaprusele ja vastupidavusele Kurski oblastis, tänu kogu Kurski operatsioonile, õnnestus vähendada survet ka teistes rinde piirkondades, eelkõige Donetski oblastis," ütles president.

Ta märkis ka Ukraina relvajõudude 225. ründerügemendi aktiivset tegevust Belgorodi oblastis: "Hästi tehtud, poisid!"

Ukraina vägede läbimurdmisest Belgorodi oblastisse teatasid esialgu Venemaa sõjakorrespondendid ja sõjablogijad, kuid Ukraina võimud seda ei kinnitanud. Märtsi keskel teatas Vene kaitseministeerium, et Ukraina relvajõud üritasid tungida Belgorodi oblastisse, kuid väidetavalt tõrjuti nad sealt tagasi.

Ka mitmed sõjalised eksperdid on tänaseks kinnitanud, et Ukraina üksused suudavad kontrollida nii osa Kurski kui ka Belgorodi oblastist.

Sõbiha arutas Baerbockiga reaktsiooni Venemaa rünnakule Krõvõi Rihhis

Ukraina välisminister Andri Sõbiha pidas esmaspäeval telefonivestluse oma Saksa kolleegi Annalena Baerbockiga, et arutada rahvusvahelist reaktsiooni Venemaa 4. aprilli ohvriterohkele rünnakule Krõvõi Rihhis.

"Rääkisin Saksamaa välisministri Annalena Baerbockiga, kes avaldas kaastunnet Ukraina laste tapmise pärast venelaste poolt Krõvõi Rihhis. Me arutasime tugevaid rahvusvahelisi reaktsioone, mis oleksid kohaseks reageeringuks üheksa lapse tapmisele raketirünnakus," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeedias.

Vestluse käigus tänas Ukraina minister Saksamaad ja isiklikult Baerbocki kogu toetuse eest.

Infot vahendanud Ukraina uudisteagentuur Ukrinform meenutas, et Vene väed andsid 4. aprilli õhtul raketilöögi Krõvõi Rihhi elurajoonile, kus sai surma 19 inimest, kelle seas üheksa last. Vigastades sai veel 74 inimest. Hiljem samal ööl ründasid nad linna droonidega, mis nõudsid veel ühe inimelu ja vigastasid veel seitset inimest.

Pühapäeval teatati, et haiglas suri vigastustesse 57-aastane raketirünnaku ohver. Ukraina kuulutas seejärel 6. aprilli leinapäevaks, et mälestada Venemaa rünnaku ohvreid Krõvõi Rihhis.

ÜRO inimõiguskomisjon mõistis pühapäeval raketirünnaku Krõvõi Rihhile hukka ja taunis Venemaa hoolimatust inimeludest.

"Venemaa ulatusliku mõjuga lõhkerelvade kasutamine tiheda asustusega piirkonnas, kus ei ole märgata mingit sõjaväe kohalolekut, demonstreerib hoolimatust tsiviileludest," ütles inimõiguste ülemvolinik Volker Türk.