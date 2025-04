NBC News: USA kaalub Ida-Euroopast tuhandete sõdurite minema viimist

2022. aastal pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse saatis USA NATO idatiivale 20 000 Ameerika sõdurit. NBC allikate väitel kaalub nüüd Pentagon osade nende sõdurite väljatõmbamist.

Täpseid arve alles arutatakse, kuid ametnike laual olev ettepanek võib hõlmata kuni poolte Joe Bideni ajal saadetud sõdurite väljaviimist, vahendas NBC News.

USA uus administratsioon on korduvalt andnud märku, et Euroopa peab võtma oma kaitse ja julgeoleku eest ise suurema vastutuse. Donald Trump nõuab ka järjepidevalt, et NATO liikmesriigid tõstaksid oma kaitsekulutusi.

USA kaitseminister Pete Hegseth ütles veebruaris, et karmid strateegilised tõsiasjad ei lase USA-l keskenduda peamiselt Euroopa julgeolekule. Selle asemel peaks USA keskenduma oma lõunapiiri kindlustamisele ja Hiina-vastasele tegevusele.

Meedias on ka varem levinud väited, et USA kavatseb oma sõjalist kohalolekut Euroopas vähendada. NATO peasekretär Mark Rutte on öelnud, et igasugune vägede vähendamine toimuks tihedas koostöös Euroopa liitlastega. Siiski kasvab piirkonnas mure, et USA kohalolek võib järsku väheneda ning Euroopa ei jõua tekkinud lüngad piisavalt kiirelt täita.

Hiljuti kinnitas välisminister Marco Rubio USA pühendumust NATO-le. Tema sõnul pole Trump NATO vastu, vaid tahab, et kõik NATO liikmed täidaks oma kohust.