Sõja 1141. päev: Ukraina korraldas Venemaal laiaulatusliku droonirünnaku

Olulised sündmused Ukraina sõjas kolmapäeval, 9. aprillil kell 18.10:

- Ukraina andis õhulööke kolmes Venemaa regioonis;

- Sõrskõi teatas Venemaa pommitaja hävimisest Ukraina droonirünnakus;

- Venemaa teatas 158 Ukraina drooni tõrjumisest;

- Ukraina tegi droonirünnaku rohkem kui 1200 kilomeetri kaugusele;

- Venemaa ründas Harkivit ja Dniprod;

- USA hoiatas ÜRO-s Venemaad rahukõnelustega viivitamise eest;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1270 sõdurit.

Ukraina andis õhulööke kolmes Venemaa regioonis

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva õhurünnakuid sihtmärkidele Venemaa Saraatovi ja Rostovi oblastis ning Krasnodari krais.

Venemaal teatatakse plahvatuste seeriast Saraatovi oblasti Engelsi lennubaasi piirkonnas, aga ka mitmes Krasnodari krai linnas. Pealtnägijate sõnul kuulsid nad droonide hääli, vahendas Ukraina uudisteagentuur UNN. Kohalikud elanikud teatasid mitmetest võimsatest plahvatustest Engelsi sõjaväelennuvälja lähistel, samuti plahvatustest Krasnodari krai linnades Primorsko-Ahtarskis, Tihhoretskis ja Slavjansk-na-Kubanis.

Pealtnägijate sõnul kaasnesid plahvatustega droonide lendamise helid. Teadaolevalt asuvad Krasnodari oblastis olulised rajatised, eelkõige Slavjansk-na-Kubani naftatöötlemistehas, millest on korduvalt saanud selliste rünnakute sihtmärk.

A series of explosions are heard over the Saratov Region and Krasnodar Krai. The air defense system is working on air targets.



At least five explosions were heard in the area of ​​Khimikov Avenue in Engels.



A series of flashes in the sky. pic.twitter.com/HNZiG7NYHV — Tracey SBU Fella #NAFO (@trajaykay) April 9, 2025

Ukraina droonirünnakutest Rostovi oblastis teatas ka Vene uudisteagentuur Interfax, mis vahendas oblasti kuberneri teadet, kelle sõnu hävitati Ukraina droone üheksas rajoonis.

"Rostovi oblastis tõrjuvad õhutõrjejõud õhurünnakut. Alates õhtust on droone hävitatud Novošahtinski, Donetski, Zernogradi, Taganrogi, Kamenski, Neklinovski, Tšertkovski, Tarassovski ja Millerovski rajoonis," kirjutas kuberneri kohusetäitja Juri Sljusar oma Telegrami kanalis.

Sõrskõi: Venemaa uus pealetung Sumõ ja Harkivi oblastile on alanud

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi teatas kolmapäeval, et Venemaa uus pealetung Sumõ ja Harkivi oblastile on tegelikult juba alanud.

"Võin öelda, et presidendil on täiesti õigus ja see pealetung on tegelikult juba alanud. Sest juba mitu päeva, peaaegu nädal, oleme jälginud vaenlase rünnakute arvu peaaegu kahekordistumist kõigis põhisuundades," ütles ta usutluses LB.ua-le.

Küsimusele, kas ulatuslik Venemaa-Valgevene relvajõudude ühisõppus Zapad-2025 võib olla ka Valgevene territooriumilt Ukrainale uue pealetungi ettevalmistamise elemendiks, märkis väejuhataja, et kõigil õppustel on mingi eesmärk.

"Ja üks nendest eesmärkidest on ründeväerühmade varjatud loomine. See tähendab, et õppuste näilisus on kõige vastuvõetavam viis väe ümberpaigutamiseks, üleviimiseks, mingisse suunda koondamiseks ja väerühma loomiseks. Tegelikult algas see ka 2022. aastal nii," rõhutas Sõrskõi.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles varem usutluses ajalehele Le Figaro, et Venemaa valmistub kevadiseks pealetungiks Sumõ ja Harkivi oblastis.

Sõrskõi teatas Venemaa pommitaja hävimisest Ukraina droonirünnakus

Ukraina relvajõudude hiljuti korraldatud droonirünnakus hävis Venemaa strateegiline pommitaja Tu-22M3, mille maksumus on umbes 100 miljonit dollarit, teatas vägede ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi.

"Mõned päevad tagasi hävitasid meie edukad tegevused kaugpommitaja Tu-22M3. See oli just maandunud, pärast mida meie droon seda tabas. Selle maksumus on umbes 100 miljonit dollarit," rääkis Sõrskõi usutluses väljaandele lb.ua.

Sõrskõi ei täpsustanud oma väidet.

Uudist vahendanud väljaanne LIGA.net märkis, et Venemaa propagandakanalid teatasid ööl vastu 31. märtsi toimunud plahvatustest Venemaa Kaluuga oblastis Šaikovka lennuvälja piirkonnas. Teadaolevalt baseeruvad seal strateegilised pommitajad Tu-22M3, millelt tulistatakse Ukraina pihta tiibrakette rakette Kh-22 ja Kh-32.

Nädal hiljem, 7. aprillil avaldas Ukraina küberkogukond satelliidipildid Šaikovka rünnaku tagajärgedest. Sõjavaatlejate konto OSINT andmeil hävis lennuväljal rakettide teenindamise tehniline ruum, kahjustada said teised konstruktsioonid ja osa rakette.

Ka Ukraina relvajõudude peastaap teatas 20. märtsil toimunud edukast kaitseväe rünnakust Engels-2 lennuväljale, mille tagajärjel kaotasid venelased 96 lennukitelt lastavat tiibraketti. Samas on sellel sellel lennuväljal pommitajad Tu-160, mitte Tu-22M3.

Venemaa teatas 158 Ukraina drooni tõrjumisest

Ukraina korraldas ööl vastu kolmapäeva Venemaale suure droonirünnaku, mis katkestas varahommikul riigi lõunaosas tsiviillennud ja sundis kümneid elanikke Rostovi oblastis oma korteritest lahkuma, teatasid Vene võimud.

Vene kaitseministeerium teatas sõnumirakenduses Telegram tehtud postituses, et selle õhutõrjeüksused hävitasid öö jooksul 158 Ukraina drooni, sealhulgas 29 Rostovi oblasti lõunaosa kohal. Veel 69 drooni hävitati Krasnodari krai ja 15 Põhja-Osseetias.

Vene kaitseministeerium teatab ainult hävitatud droonide, mitte kõigi riigi vastu saadetud mehitamata lennumasinate arvu.

Vigastatutest seni teateid ei ole, kuid Rostovi oblasti Aksai linnas asuva 48-korterilise maja elanikud evakueeriti kukkunud drooni võimaliku plahvatuse tõttu, teatas piirkonna kuberneri kohusetäitja.

Venemaa tsiviillennundusjärelevalve Rosaviatsia teatas, et kolmapäeva varahommikul suleti lennuohutuse tagamiseks mitu Venemaa lõunaosas asuvat lennujaama.

Ukraina ei saanud rünnakute kohta kohe kommentaare.

Ukraina tegi droonirünnaku rohkem kui 1200 kilomeetri kaugusele

Ukraina korraldas kolmapäeval droonirünnaku Venemaal Orenburgi lähistel asuvale sõjalennuväljale, mis asub umbes 1200 kilomeetri kaugusel rindejoonest.

Uurali mäestiku lõunaosas paikneva Orenburgi oblasti kuberneri kohusetäitja Jevgeni Solntsev teatas sotsiaalmeediakanalis Telegram, et õhutõrje lasi kõik droonid alla ja need ei põhjustanud inimohvreid ega materiaalset kahju.

Ukrainian drones target military airfield in Orenburg region



Acting governor Yevgeny Solntsev reported the incident. According to him, all drones were shot down by air defense, with no casualties or damage.



The attack targeted the Orenburg-2 airfield, ASTRA has learned. pic.twitter.com/2QpM5bWrtC — ASTRA (@ASTRA_PRESS) April 9, 2025

Sotsiaalmeediakanali Astra andmeil oili rünnaku sihtmärgiks lennuväli Orenburg-2.

Venemaa ründas Harkivit ja Dniprod

Venemaa korraldas teisipäeva hilisõhtul ulatusliku droonirünnaku Ukraina Harkivi linnale, kus puhkes mitu tulekahju ja sai viga vähemalt kaks inimest, vahendas väljaanne The Kyiv Independent linnapea Ihor Terehhovi sõnu.

Harkivis kärgatas vähemalt 15 plahvatust, teatas kuberner Oleh Sõnehubov. Venemaa saatis linna pihta mitmes laines Shahed-tüüpi ründedroone.

Terehhovi sõnul ründasid agressorid Harkivit enam kui 20 drooniga, millest 17 tabas Osnovjanski rajooni.

Rünnakus said kannatada 65-aastane turvamees ja 50. eluaastates naine. Droonid tekitasid ka ulatuslikku kahju mitmetele tsiviilettevõtetele.

Harkiv on Venemaa õhurünnakute sagedane sihtmärk. Kogu täiemahulise sõja vältel on Venemaa linna halastamatult rünnanud rakettide, droonide ja liugpommidega, tabades sageli tihedalt asustatud elamurajoone.

Läinud nädalal sai Harkivis Venemaa droonirünnakus surma neli inimest ja veel 35, sealhulgas üks laps, sai vigastada.

Samal õhtul korraldas Venemaa ulatuslikku droonirünnaku ka Dniprole, kus sai vigastada vähemalt 14 inimest.

Portaal Unian vahendas Dnipropetrovski oblasti kuberneri Serhii Lõssaki sõnu, kelle teatel oli vigastatute seas inimesi vanuses 18 kuni 87 eluaastat, pooled neist vajasid haiglaravi. Üks naine on raskes seisundis.

Lõssaki sõnul kärgatas Dnipro linnas kohaliku aja järgi kella 22 ja 23 vahel mitu plahvatust. Droonilöögid põhjustasid linnas mitu põlengut ning kahjustasid kodusid ja sõidukeid.

Ukraina suuruselt neljas linn Dnipro, on kogu täiemahulise sõja ajal olnud tähtis logistika- ja humanitaarabikeskus. Venemaa on linna sageli oma rakettide ja droonidega sihikule võtnud. 28. märtsil hukkus Dnipros droonirünnakus neli inimest ja 24 sai vigastada.

Rünnakud toimuvad ajal, mil Moskva keeldub jätkuvalt USA ettepanekust sõlmida Venemaa ja Ukraina vahel 30-päevane täielik relvarahu. Kiiev on öelnud, et on valmis nõustuma täieliku relvarahuga, kui ka Venemaa järgib tingimusi.

USA hoiatas ÜRO-s Venemaad rahukõnelustega viivitamise eest

USA ei kavatse taluda pahauskseid läbirääkimisi sõja lõpetamise üle ega relvarahukohustuste rikkumist Ukrainas, ütles USA suursaadiku kohusetäitja ÜRO-s Dorothy Shea ÜRO Julgeolekunõukogu Ukraina-teemalisel istungil.

Shea avaldas kaastunnet Krõvõi Rihi raketilöögi ohvrite perekondadele, rõhutades, et ballistilisel raketil oli kobarlõhkepea.

Suursaadik tuletas meelde, et Washington oli pakkunud Kiievile ja Moskvale kõikehõlmava relvarahu kehtestamist. Ukraina pool väljendas valmisolekut nõustuda selle ettepanekuga, kuid venelased nõudsid relvarahu ainult energiataristu ja Musta mere osas. Ukraina nõustus ka sellega.

Shea rõhutas, et rahu saavutamiseks peavad nii Ukraina kui ka Venemaa täielikult täitma Ar-Riyadis võetud kohustusi: "Me kutsume Venemaad ja Ukrainat üles täitma oma kohustusi. Maailm jälgib seda. Me kutsume mõlemat osapoolt üles näitama üles vaoshoitust ja tegelikku pühendumist rahule. Eelkõige kutsume Venemaad üles meeles pidama, et sellised löögid nagu Krõvõi Rihhis ja sõjavangide hukkamine võivad kahjustada rahupüüdlusi ja kõiki arutelusid, mis neist sõltuvad."

Venemaa ründas 4. aprillil Krõvõi Rihhis tihedalt asustatud elamurajooni kobarlõhkepeaga varustatud raketiga Iskander-M.

Rakett tabas piirkonda laste mänguväljaku lähedal. Surma sai 20 inimest, sealhulgas üheksa last; 75 inimest, sealhulgas 12 last, sai vigastada.

"4. aprilli raketilöök rõhutab veelgi vajadust selle laastava sõja lõpetamiseks. Ja lõppkokkuvõttes hindame me president Putini pühendumust relvarahule Venemaa tegevuse põhjal," lausus Shea.

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Volker Türk väljendas oma vapustust verise rünnakuga seoses, märkides, et selle võib liigitada sõjakuriteoks.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1270 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 927 580 (võrdlus eelmise päevaga +1270);

- tankid 10 576 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 22 021 (+10);

- suurtükisüsteemid 25 912 (+52);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1359 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1127 (+1);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 31 973 (+56);

- tiibraketid 3145 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 43 345 (+118);

- eritehnika 3792 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.