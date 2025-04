Ukraina andis õhulööke kolmes Venemaa regioonis

Venemaal teatatakse plahvatuste seeriast Saraatovi oblasti Engelsi lennubaasi piirkonnas, aga ka mitmes Krasnodari krai linnas. Pealtnägijate sõnul kuulsid nad droonide hääli, vahendas Ukraina uudisteagentuur UNN. Kohalikud elanikud teatasid mitmetest võimsatest plahvatustest Engelsi sõjaväelennuvälja lähistel, samuti plahvatustest Krasnodari krai linnades Primorsko-Ahtarskis, Tikhoretskis ja Slavjansk-na-Kubanis.

Pealtnägijate sõnul kaasnesid plahvatustega droonide lendamise helid. Teadaolevalt asuvad Krasnodari oblastis olulised rajatised, eelkõige Slavjansk-na-Kubani naftatöötlemistehas, millest on korduvalt saanud selliste rünnakute sihtmärk.

A series of explosions are heard over the Saratov Region and Krasnodar Krai. The air defense system is working on air targets.



At least five explosions were heard in the area of ​​Khimikov Avenue in Engels.



