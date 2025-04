Otse: erikomisjon arutab Enefit Greeni börsilt tagasikutsumise mõju

Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutab, milline on Enefit Greeni aktsiate tagasiostu laiem mõju. Istungit on võimalik vaadata otseülekandes.

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu (Isamaa) märkis, et kontserni reitingu langetamise ning tütarettevõtte börsilt lahkumise uudiste valguses on asjakohane saada ülevaade Eesti Energia majandusseisust ja väljavaadetest ning riigi kui omaniku käsitlusest seoses eesseisvate energiapoliitiliste valikutega.

Avalikule istungile on kutsutud Eesti Energia nõukogu esimees Anne Mere ja juhatuse esimees Andrus Durejko, Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots, finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler, rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsler Kaur Kajak, riigikontrolör Janar Holm ja riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson. Riigikontrolör on komisjoni teavitanud, et tal ei ole võimalik istungil osaleda.

Suuraktsionär Eesti Energia tegi teisipäeval Enefit Greeni väikeaktsionäridele vabatahtliku ülevõtmispakkumise, et tuua Enefit Green sajaprotsendiliselt tagasi riigifirma omandisse. Eesti Energia plaanib juhitavate elektrijaamade ja taastuvenergia toodangu kombineerimise kaudu tõsta oma kasumlikkust.