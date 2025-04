USA üritab laevanduse süsinikumaksu vastuvõtmist takistada

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Donald Trumpi administratsioon ei toeta rahvusvahelisele laevandusele süsinikumaksu kehtestamist ja lubas võtta kasutusele meetmed, et kaitsta USA laevu tulevaste süsinikutasude eest.

Sel nädalal toimub Londonis Merekeskkonna Kaitse Komitee istung (MEPC), mille eesmärk on jõuda kasvuhoonegaaside vähendamises kokkuleppele. USA üritab nüüd selle leppe vastuvõtmist takistada ning saatis kirja teiste riikide saatkondadele. Seda kirja nägi ka Politico.

"President Trump on teinud selgeks, et USA ei nõustu ühegi rahvusvahelise keskkonnalepinguga, mis ebaõiglaselt kahjustab USA või Ameerika rahva huve," seisab kirjas.

MEPC-is arutletakse selle üle, kas maksustada laevanduse heitkoguseid kütusestandardi alusel (süsinikdioksiidi heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem) või universaalse maksuga.

USA aga ei toeta üldse süsinikumaksu kehtestamist. USA teatas, et lükkab seetõttu kõik sellega seotud jõupingutused tagasi.

"Kui selline ilmselgelt ebaõiglane meede läheb edasi, kaalub meie valitsus vastastikuseid meetmeid, et kompenseerida USA laevadelt võetavad tasud ja hüvitada ameeriklastele mis tahes muu majanduskahju. Trumpi administratsioon kaitseb ameeriklasi ja nende majandushuve," seisab kirjas.

USA teatas, et ei osale tulevasel istungil ja avaldab nüüd survet ka teistele riikidele, et need ei toetaks laevandusele süsinikumaksu kehtestamist. Valitsusvälise organisatsiooni Seas at Risk laevanduspoliitika ametnik Anaïs Rios ütles, et tegemist on uue arenguga, sest Joe Bideni administratsiooni ajal võttis riik aktiivselt osa Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni läbirääkimistest.

Trumpi administratsioon lükkab aga tagasi kliimamuutuste vastu võitlemise poliitikat. Trumpi juhtimisel lahkus USA ka Pariisi kliimaleppest. Trump lubab nüüd suurendada naftatootmist ja astub samme keskkonnareeglite tühistamiseks.