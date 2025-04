Donald Trumpi algatatud tollisõda on tekitanud finantsturgudel suure kaose, kus peamine märksõna on teadmatus. Kas tollisõjas saab olla võitjaid? Mis üldse saab globaalsest kaubandusest? Kuidas see kõik meid Eestis mõjutab? ETV "Esimeses stuudios" on täna Eesti Panga ökonomist Peeter Luikmel.