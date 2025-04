Suri riigikohtunik Jüri Põld

Jüri Põld sündis 21. juunil 1956 Kuressaares. Ta lõpetas 1979. aastal Tartu Riikliku Ülikooli õigusteaduskonna, asudes seal kohe tööle tööõiguse õppejõuna. Aspirantuuri järel kaitses ta 1987. aastal kandidaadiväitekirja.

Käsikäes omariikluse taastamisega kujunes temast Eesti riigiõiguse üks juhtivaid eksperte, kel jätkus jõudu tegeleda nii põhiseaduse eelnõu kui ka paljude muude hädavajalike seaduste ettevalmistamisega, näiteks Vabariigi Valitsuse seadus ja avaliku teenistuse seadus. Temast sai üks peamisi taasiseseisvunud Eesti põhiseadusliku korra asjatundjaid ja kujundajaid.

11. maill 1993 otsustas VII riigikogu nimetada Jüri Põllu riigikohtunikuks.

Taasloodud riigikohtu esimese koosseisu liikmena andis Põld hindamatu panuse põhiseaduslikkuse järelevalve ja halduskohtumenetluse käivitamisel. Ta pühendus kogu hinge ja veendumusega õigusriigi kindlustamisele, eriti inimeste põhiõiguste kaitsele.

Tähelepanu jätkus ka valimisvaidlustele, kodakondsuse küsimustele, rändeõigusele, avalikule teenistusele ja sotsiaalkindlustuse probleemidele.

Doktriinid, mis Jüri osalusel 30 aasta jooksul välja töötati, on jätkuvalt aluseks Riigikohtu tööle. Kohtumõistmise kõrvalt jätkas professor Põld veel palju aastaid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas riigiõiguse õpetamist. Enamik praegustest riigikohtunikest on õppinud tema käe all.

2003. aastal pälvis Jüri Põld Valgetähe III klassi teenetemärgi.

31. detsember 2021 oli tema viimane tööpäev riigikohtunikuna. Ta lahkus ametist omal soovil.

Jüri Põllu ärasaatmine toimub laupäeval, 12. aprillil kell 10 Tartu krematooriumi suures saalis.