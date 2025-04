Riigikoguliikme staatuse kaotanud Lomp võtab taas koha sisse vallavanemana

Lomp juhtis Haaslava ja omavalitsuste ühinemise järgselt Kastre valda kokku 14 aastat. Kahe aasta eest sai ta asendusliikmena koha riigikogus. Pärast sotsiaaldemokraatide valitsusest välja heitmist lõppes Lombi seekordne Tallinna-aeg. Annika Pajumaa-Murov valiti kaks aastat tagasi vallavanemaks 15 poolthäälega. Enne seda töötas ta ligi kümme aastat vallasekretärina.

Neljapäevasel Kastre vallavolikogu erakorralisel istungil saab Lomp väga suure tõenäosusega taas vallavanemaks, sest volikogu 17 liikmest 15 kuuluvad valimisliitu Meie Kodu, teiste seas ka Priit Lomp ise.

Senine vallavanem Annika Pajumaa-Murov asub abivallavanema ametisse, mis oli mullu sügisest täitmata, kui toonane abivallavanem Alar Arukuusk sai teise Tartumaa valla, Kambja vallavanemaks.

Kastre volikogu opositsiooni kuuluv Andre Mumm EKRE-st tõstatas küsimuse, miks ei saa vangerdustega oodata sügiseste valimisteni. Volikogu esimees Mati Möller valimisliidust Meie Kodu ning ka Annika Pajumaa-Murov ja Priit Lomp ütlesid, et kuna riigilt tuleb omavalitsustele ülesandeid järjest juurde, siis abivallavanemat on väga vaja. Mati Mölleri sõnul olid arutelud koostöised ja lähtuti sellest, et mõlemad inimesed saaksid tegeleda endale kõige olulisemate teemadega.

Ka Pajumaa-Murov ja Lomp kinnitasid, et otsus langetati ühise laua taga ja koos arutades. Ühtegi varasemat kokkulepet nende sõnul ei olnud. Lombi sõnul on ta juba mitu kuud ka vallavolikogu liikmena töötanud selles suunas, kuidas vallavalitsust lisandunud ülesannetes toetada.

"Arutasime Annikaga läbi, mis on ühe või teise lahenduse puhul omavalitsusele kõige kasulikum, kus iga inimene saab täita seda rolli, kus ta on kõige kompetentsem. Kuna Annika on väga palju elanikkonna kaitsega tegelenud selle kahe aasta jooksul, siis tundus täiesti loogiline koos arutledes jõuda sinna, et tema roll on olla abivallavanem ja minu roll on olla vallavanem kuni selle aasta kohalike omavalitsuste valimiseni," rääkis Lomp.

Pajumaa-Murov ütles, et vangerdustega seotult on tal erinevaid tundeid, aga konflikti õhus ei ole.

"Eks see raske otsus oli. Nagu ma Postimehele ütlesin, ma väga armastan oma tööd, aga ma armastan seda sama palju ka abivallavanemana. Meie vald ja meie inimesed on minu jaoks number üks ja ma kindlasti tahan seda tööd jätkata sama hästi, kui ma seda siiani teinud olen. Ja kui tuleb jõudu juurde, siis tuleb jõudu juurde ja seda paremini me seda avalikku teenust pakkuda saame," selgitas Pajumaa-Murov.

"Mingit konflikti selles mõttes ei olnud, et kenasti rääkisime kõik läbi ja mingit eelnevat kokkulepet ka ei olnud, seda kindlasti mitte."