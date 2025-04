Muhu vald tähistab sünnipäeva kohalike toitudega

Kui "Aktuaalne kaamera" kolmapäeva ennelõunal Muhusse jõudis, siis Liiva kohvikus kupatsed potis veel podisesid.

"Liha on podisenud kaks tundi, köögiviljad vähem. Siin on see, et on terved köögiviljad. Kapsas on lõigatud sektoriteks, kartul on terve, lihatükid on suured," rääkis Liiva kohviku perenaine Maarja Kumpas.

Kupatsed on üks 52-st Muhu valla tänavuse juubeliaasta pidutoitudest.

Kuigi laulusalm ütleb, et see oo väike Muhu, siis pole see Muhu saar nii väike hoopiski. Sinna mahub ära 52 küla. Ja kuna ka aastas on täpselt 52 nädalat, siis saavadki muhulased sel aastal igal nädalal ühe küla poolt pakutud muhu toitu kas ise kodus teha valla kodulehel oleva retsepti järgi või minna seda kolmapäeval kohvikusse sööma.

Tänane toit sai Lepiku küla retsepti järgi tehtud ja külavanem oma perega tuli ka ise seda spetsiaalselt maitsma.

Vallavanem Raido Liitmäe ütles, et selline ettevõtmine toob küladesse elevust ja aitab väärtustada Muhu oma asja ehk identiteeti.

"See kindlasti annab Muhu küladele võimaluse särada, võimaluse oma aktiivseid inimesi esile tuua, oma ajalugu meenutada," lausus Liitmäe.

Ja et mitmed taas meelde tuletatud Muhu külade retseptid ja maitsed ei ununeks, on muhulastel ka pikk plaan

"Selle võiks panna raamatusse! Aga nüüd ongi küsimus selles, et kas me saame kõik need 52 küla retsepti kokku või mõni jääb puudu. Aga mõte on talletada see ikkagi kaante vahele," lausus Liiva kohviku perenaine Irena Tammik.