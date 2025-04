Sõja 1142. päev: Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Olulised sündmused Ukraina sõjas neljapäeval, 10. aprillil kell 22.59:

Venemaal Habarovski krais põleb naftatöötlemistehas

Venemaa Telegrami kanalid teatasid tulekahjust Venemaal Habarovski krais Komsomolsk Amuuri ääres asuvas naftatöötlemistehases.

Russian Telegram channels report a fire at an oil refinery in Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk region of Russia.



The fire has spread to about 300 square meters. No official reason for the fire was provided. pic.twitter.com/ZQcGxpmpWc — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 10, 2025

Tuli on levinud umbes 300 ruutmeetrile.

Põlengu ametlikku põhjust ei ole teada.

Tehas on Ukrainast ligi 6,500 kilomeetri kaugusel.

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat droonidega ning ka riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid.

Kiievis kuulutati kolmapäeva hilisõhtul välja õhuhäire, võimud kutsusid elanikke varjuma. Hiljem selgus, et mitu hoonet sai droonirünnakus kahjustada, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas droonidega ka Mõkolajivit. Piirkonna kuberner Vitali Kim teatas ööl vastu neljapäeva, et rünnakus sai mitu inimest vigastada ja nad viidi haiglasse.

Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi

10. aprillil uuendas seireprojekt Deepstate oma rindejoone kaarti, mis näitas, et Vene väed liikusid Donetski oblastis edasi. Deepstate teatas, et vaenlane tungis edasi Družba, Razlivi, Razdolnoje ja Nadejevka lähistel. Esmaspäeval teatas Deepstate, et vaenlane jätkab Lõmani piirkonnas edasiliikumist.

Zelenski sõnul on USA hiinlaste osalemisest Ukraina sõjas üllatunud

President Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et Ühendriigid on väga üllatunud olukorra üle seoses Donetski oblastis vangivõetud Hiina kodanikega ning peab seda vastuvõetamatuks, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Ühendriigid on väga üllatunud ja usuvad, et see on vastuvõetamatu. Need on signaalid, mis nad meile saatsid. Muid signaale ma veel saanud ei ole. Ma palusin välisministril sellega tegeleda. Välisminister on ühenduses ka Hiina poolega. Täiendavat infot veel ei ole," ütles Zelenski.

Zelenski teatas varem päeval, et Kiievil on infot vähemalt 155 rindele saadetud hiinlase kohta.

"Hiinlaste küsimus on tõsine. Me teame 155 inimesest – nimede ja passiandmetega – kes võitlevad ukrainlaste vastu Ukraina territooriumil," ütles Zelenski ajakirjanikele Kiievis.

Zelenski sõnul üritab Venemaa tõmmata Hiinat oma sõtta.

"See on Venemaa teine viga. Esimene oli Põhja-Korea. Nad tõmbavad teisi riike sõtta. Usun, et nad tõmbavad nüüd Hiinat sellesse sõtta," ütles Zelenski Kiievis ajakirjanikele.

Hiina ise on esitanud end konfliktis erapooletuna ja väidab järjepidevalt, et ei anna erinevalt USA-st ja teistest lääneriikidest surmavat abi kummalegi poolele. Samas on Moskva ja Pekingi vaheline koostöö pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris süvenenud.

Zaporižžja rindelõigul võitlev Ukraina suurtükiväelane Autor/allikas: SCANPIX/EPA/VITALII NOSACH

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1420 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 929 000 (võrdlus eelmise päevaga +1420);

- tankid 10 579 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 22 033 (+12);

- suurtükisüsteemid 25 982 (+70);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1359 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 1127 (+0);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 32 078 (+105);

- tiibraketid 3145 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 43 514 (+169);

- eritehnika 3796 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

USA suursaadik Ukrainas Bridget Brink kavatseb ametist lahkuda

USA suursaadik Ukrainas Bridget Brink plaanib ametist ennetähtaegselt lahkuda, teatab CBS News, viidates kolmele allikale. USA välisministeerium kinnitas telekanalile, et Brink kavatseb tagasi astuda, kuigi ametlikku lahkumisavaldust pole ta veel esitanud.

Välisministeeriumi pressiesindaja sõnul on Brink teeninud Ukrainas ligi kolm aastat – mis on pikk aeg, eriti sõjatsoonis.

CBS-i allikad teatasid Associated Pressile, et Brink on hakanud kolleegidega hüvasti jätma. Üks kõrge USA ametnik nimetas lahkumisotsuse põhjustena haruldast kombinatsiooni isiklikest ja poliitilistest teguritest, sealhulgas hiljutisi koondamisi USAID-is ning pikaajalist eemalolekut perekonnast sõjatsoonis töötamise tõttu.

CBS-i andmetel püüdis välisminister Marco Rubio suursaadikut ametisse jätta ja lükkas tema varasema lahkumisavalduse jaanuaris tagasi.

Bridget Brink ei ole kommentaaripalvetele vastanud.