Olulised sündmused Ukraina sõjas neljapäeval, 10. aprillil kell 5.45:

- Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda;

- Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi;

- Zelenski sõnul on USA hiinlaste osalemisest Ukraina sõjas üllatunud.

Venemaa ründas Ukrainas taas mitut piirkonda

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva Ukrainat droonidega ning ka riigi pealinnas Kiievis kõlasid õhuhäire sireenid.

Kiievis kuulutati kolmapäeva hilisõhtul välja õhuhäire, võimud kutsusid elanikke varjuma. Hiljem selgus, et mitu hoonet sai droonirünnakus kahjustada, vahendas Ukrainska Pravda.

Venemaa ründas droonidega ka Mõkolajivit. Piirkonna kuberner Vitali Kim teatas ööl vastu neljapäeva, et rünnakus sai mitu inimest vigastada ja nad viidi haiglasse.

Deepstate: Vene väed liiguvad Donetski oblastis edasi

10. aprillil uuendas seireprojekt Deepstate oma rindejoone kaarti, mis näitas, et Vene väed liikusid Donetski oblastis edasi. Deepstate teatas, et vaenlane tungis edasi Družba, Razlivi, Razdolnoje ja Nadejevka lähistel. Esmaspäeval teatas Deepstate, et vaenlane jätkab Lõmani piirkonnas edasiliikumist.

Zelenski sõnul on USA hiinlaste osalemisest Ukraina sõjas üllatunud

President Volodõmõr Zelenski ütles kolmapäeval, et Ühendriigid on väga üllatunud olukorra üle seoses Donetski oblastis vangivõetud Hiina kodanikega ning peab seda vastuvõetamatuks, vahendas uudistekanal Ukrinform.

"Ühendriigid on väga üllatunud ja usuvad, et see on vastuvõetamatu. Need on signaalid, mis nad meile saatsid. Muid signaale ma veel saanud ei ole. Ma palusin välisministril sellega tegeleda. Välisminister on ühenduses ka Hiina poolega. Täiendavat infot veel ei ole," ütles Zelenski.

Zelenski teatas varem päeval, et Kiievil on infot vähemalt 155 rindele saadetud hiinlase kohta.

"Hiinlaste küsimus on tõsine. Me teame 155 inimesest – nimede ja passiandmetega – kes võitlevad ukrainlaste vastu Ukraina territooriumil," ütles Zelenski ajakirjanikele Kiievis.

Zelenski sõnul üritab Venemaa tõmmata Hiinat oma sõtta.

"See on Venemaa teine viga. Esimene oli Põhja-Korea. Nad tõmbavad teisi riike sõtta. Usun, et nad tõmbavad nüüd Hiinat sellesse sõtta," ütles Zelenski Kiievis ajakirjanikele.

Hiina ise on esitanud end konfliktis erapooletuna ja väidab järjepidevalt, et ei anna erinevalt USA-st ja teistest lääneriikidest surmavat abi kummalegi poolele. Samas on Moskva ja Pekingi vaheline koostöö pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris süvenenud.