Riik lükkas ümber Venemaa süüdistused sõjahaudade rikkumise kohta

Välisministeerium rõhutas, et Venemaa etteheitel, justkui ei ole Eesti uurinud piisavalt põhjalikult kahjustusi kaitseväe kalmistul Nõukogude sõjaväelaste hauakividel, ei ole alust.

Koostöös Eesti Sõjamuuseumiga võeti hauaplaatide kahjustuse kohta arvamus kahelt eksperdilt muinsuskaitseametist ja Tartu Ülikoolist. Mõlemad eksperdid jõudsid järeldusele, et tegemist on vetikaga, mis levib eeskätt poorsetel alusmaterjalidel, sh lubjakivil, millest on valmistatud kõnealused hauakivid.

"Lisasime ka, et see vetikas kasvab ka teistel hauaplaatidel samal kalmistul, samuti kõrval asuval Siselinna kalmistul," seisis välisministeeriumi pressiteates.

Need järeldused saatis välisministeerium ka eelmisel nädalal Venemaa saatkonnale.

"Lisaks lükkasime ümber väite, justkui oleks kaitseväe kalmistult aprilli alguses eemaldatud kaks hauamonumenti. Kuna kummagi monumendi all ei olnud Sõjamuuseumi kinnitusel kellegi hauda, ei olnud tegu hauamonumentidega, vaid Nõukogude okupatsiooni mälestusmärkidega, millele meie kultuuriruumis kohta ei ole. Eesti austab hauarahu ja suhtub lugupidamisega kõigisse hukkunutesse," kirjutas välisministeerium.