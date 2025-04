USA aktsiaturud on taas vabalanguses

Kell 20.30 Eesti aja järgi oli börsiindeks S&P 500 langenud ligi viis protsenti, tööstusindeks Dow langenud umbes kolm protsenti ja tehnoloogiaindeks ligi Nasdaq viis protsenti.

Amazon ja Apple langesid mõlemad ligi viis protsenti.

Elektriautotootja Tesla langes üle kaheksa protsendi.

USA president Donald Trump hoiatas avalikul kabineti istungil oma tollipoliitika "üleminekukulude" eest.

"Seal tulevad üleminekukulud, ja üleminekuprobleemid, kuid lõpuks on see väga ilus," ütles Trump.

Ta märkis, et üleminekuga on alati raskusi, kuid lisas, et kolmapäev oli "ajaloo suurim päev turgudel".

Neljapäeval jõustusid uued tollimaksud Hiina kaupadele, mis tõstist Hiina kaupade imporditolli 145 protsendini.