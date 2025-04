Olulised sündmused Ukraina sõjas reedel, 11. aprillil kell 5.55:

- USA suursaadik Ukrainas lahkub ametist;

- Deepstate: Vene väed vallutasid Donetskis veel ühe küla;

- Ukraina ja Taani arutasid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse.

USA suursaadik Ukrainas lahkub ametist

USA välisministeerium teatas, et riigi suursaadik Ukrainas Bridget Brink astub oma ametikohalt tagasi.

USA meedia kirjutas juba varem, et Brink plaanib ametist ennetähtaegselt lahkuda. Brinki lahkumist kinnitas hiljem ka USA välisministeeriumi pressiesindaja Tammy Bruce.

Brink alustas Ukraina suursaadikuna 2022. aasta mais, vaid mõni kuu pärast seda, kui Venemaa alustas täiemahulist agressioonisõda Ukrainas. Varem töötas ta suursaadikuna Slovakkias.

Brink ja Ukraina president pole viimasel ajal hästi läbi saanud. Volodõmõr Zelenski kritiseeris eelmisel laupäeval USA saatkonda nõrga reaktsiooni eest tema kodulinna tabanud Venemaa raketilöögile, milles hukkus 20 inimest, sealhulgas üheksa last.

Tegemist oli Venemaa ühe viimaste nädalate ohvriterohkema rünnakuga. Rakett kukkus Krõvõi Rihi linnas elurajooni laste mänguväljaku lähedale.

Zelenski nimetas sotsiaalmeedias avaldatud emotsionaalses avalduses iga rünnakus hukkunud lapse nime ja süüdistas USA saatkonda selles, et see vältis viitamist Venemaale kui agressorile.

"Kahjuks üllatab Ameerika saatkonna reaktsioon ebameeldivalt: nii tugev riik, nii tugev rahvas – ja nii nõrk reaktsioon. Nad kardavad isegi sõna "Venemaa" välja öelda, kui räägivad lapsi tapnud raketist," kirjutas Zelenski.

Ukraina president võttis sihikule USA suursaadiku Brinki, kes postitas pärast rünnakut sotsiaalmeediasse sõnumi, milles seisis: "Kohutav, et täna õhtul kukkus ballistiline rakett mänguväljaku ja restorani lähedale. Just sellepärast peab sõda lõppema".

Zelenski kirjutas vastuseks: "Jah, sõda peab lõppema. Aga selle lõpetamiseks ei tohi me karta nimetada asju oma nimega. On vale ja ohtlik vaikida sellest, et just Venemaa on see, kes tapab lapsi ballistiliste rakettidega."

Ajalehe Financial Times allikate teatel pole aga Brinki lahkumine seotud tema läbisaamisega Zelenskiga. Allikate teatel lahkub ta ametist praeguse USA administratsiooni poliitika tõttu, vahendas The Kyiv Independent.

Deepstate: Vene väed vallutasid Donetskis veel ühe küla

Venemaa armee võttis Ida-Ukrainas asuvas Donetski oblastis oma kontrolli alla Aleksandropoli nimelise küla, teatasid rindeolukorda jälgiva projekti Deepstate analüütikud.

Ukraina ja Taani arutasid investeeringuid Ukraina kaitsetööstusesse

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov kohtus Brüsselis Taani kaitseministri Troels Lund Poulseniga.

Umerov jagas kohtumise üksikasju suhtlusvõrgustikus Facebook.

"Brüsselis kohtusin Taani kaitseministri Troels Lund Poulseniga, tõelise Ukraina sõbraga," kirjutas Umerov.

Arutelu käigus avaldas Umerov tänu Taani 25. sõjalise abipaketi eest, mille väärtus on üle 970 miljoni dollari. Ühtlasi kiitis kaitseminister Taani mudelit Ukraina tööstuse finantseerimisel.