New Yorgi kopteriõnnetuses sai surma kuus inimest

Sündmuskohale saabusid koheselt mootorpaadid ja merepäästeüksused. Piltidel võis näha ümberpaiskunud kopteri telikut, mis ulatus jõest välja.

Kohalik meedia teatas algselt, et õnnetuses hukkus mitmeid inimesi.

"Vähemalt neli inimest toodi veest välja ja viidi New Jersey haiglasse," teatas telekanal NBC4, mis viitas allikana sündmuskohal viibivatele korrakaitsjatele. NBC4 informatsiooni kohaselt sai surma neli inimest. Meediakanal ABC7 teatas kolmest hukkunust.

Linnapea Eric Adams täpsustas hiljem, et õnnetuses jätsid elu kuus inimest, kellest kolm täiskasvanut ja kolm last.

"Praeguseks on kõik kuus ohvrit veest välja toodud. Kahjuks on kõik surnuks tunnistatud," kinnitas linnapea.

New York City Mayor Eric Adams says a family of Spanish tourists, including three children, died Thursday in a helicopter crash in the Hudson River that killed six people. pic.twitter.com/07y6jRwQqf