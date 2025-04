Pärnu kaldakindlustuse uuendustööd teevad kohalikule energiafirmale muret

Pärnu kesklinnas algab juunis kesklinna silla kõrval kaldakindlustuse rekonstrueerimine. Gren Eesti on mures, et rekonstrueerimine võib häirida läheduses asuva kaugjahutusjaama tööd, mis pakub teenust kesklinna ärihoonetele.

Gren Eesti äride juhi Margo Külaotsa sõnul võetakse jahutusjaama jaoks vett Pärnu jõest selle koha lähedalt, kus rekonstrueerimistööd toimuma hakkavad.

"Kliendid seda kaugjahutust vajavad, me peame selle teenuse tagama, eriti oluline on see kindlasti suvel, kui Pärnu on külalisi täis ja seda mugavust tahetakse tarbida. See intensiivne tegevus, ehitus jõepõhjas tekitab kindlasti kõrvalmõjusid, et näiteks ta keerutab jõepõhjast muda või setteid üles või siis raputab torud paigast ja see võib tõsiselt häirida meie jahutusteenuse pakkumist," ütles Külaots ERR-ile.

Külaotsa sõnul soovib ettevõte, et tööde käigus oleks tagatud, et veevõtukohta muda ja setet ei tuleks ja nad ootavad lahendust Pärnu linnavalitsuselt.

Külaots ütles, et linn ei ole neid tööde planeerimisse üldse kaasanud ja nad saatsid linnale sellekohase märgukirja.

"Meie mõte sellel pöördumisel oligi see, et üldjuhul peaks häiringu tekitaja siis võtma kasutusele mingid abinõud selle häiringu vältimiseks, et kas saab neid töid kuidagi ajastada paremini või on võimalik muid lisameetmeid kasutada," ütles ta.

Pärnu linnavalitsuse avalike suhete juht Anu Juurma-Saks ütles, et linna hinnangul kaldakindlustuse rekonstrueerimine jahutusjaama tööd segada ei tohiks, kuid enne tööde tegemist Greniga kindlasti suheldakse.

"Luba anti välja eelmise aasta lõpus ja sellel hetkel me tõesti vaatasime need kommunikatsioonid seal kõik üle, probleemi ei näinud, aga alati, kui me hakkame midagi suurt ehitama ja tegema, siis võetakse ühendust kõigi võrguvaldajatega vahetult enne ehitamist," ütles Juurma-Saks. "Et just teema need hõljumid, aga hõljumeist on ka rääkinud meil keskkonnaamet, et neid tuleb jälgida seal ja järgmisel nädalal ongi linnavalitsuse ja Grenil omavahel kokkumine juba kokku lepitud."