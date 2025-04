Trumpi erisaadik Witkoff saabus Moskvasse

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas reedel, et Donald Trumpi erisaadik Steve Witkoff saabus Venemaale. Witkoff peaks reedel kohtuma Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

Peskov väitis, et annab teada, kui peaks toimuma Witkoffi ja Putini kohtumine, vahendas Deutsche Welle.

Trump ise tahab sõda Ukrainas lõpetada. Märtsi lõpus teatas Trump, et ta on Putini peale väga vihane. Ka USA välisminister Marco Rubio andis hiljuti mõista, et Trump ei kavatse kaua leppida Putini venitamise taktikaga.

USA üritas viimati vahendada 30-päevast relvarahu, mingit sõjakuse langust see kaasa ei toonud ning Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist.