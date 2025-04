Spiegel: Saksa relvasüsteemid ei pidanud Ukrainas tuleproovile vastu

Saksamaa poolt Ukrainasse tarnitud relvasüsteemidega on rindel mitmeid probleeme, kirjutab Saksa leht Der Spiegel. Samas on Ukrainas remonditaristu nõrk ja sõdurite ettevalmistus oma tehnika hooldamiseks puudulik.

Saksamaa Kiievi saatkonna asesõjaväeatašee nentis Saksa relvajõudude nooremohvitseridele peetud kõnes, et ukrainlaste poolt rindel kasutatavate Saksa relvadega on tõsiseid probleeme, kirjutas portaal Unian viitega ajalehele Der Spiegel.

Aseatašee märkis, et kuigi Saksa iseliikuvat suurtükki Panzerhaubitze 2000 peetakse silmapaistvaks relvasüsteemiks, on sel tänapäeva sõja tegelikkuses nii suur tehniline haavatavus, et selle sobivus lahingutegevuseks tekitab tõsiseid kahtlusi.

Tanki Leopard 1A5 kasutatakse selle nõrga soomuse tõttu sageli ainult improviseeritud suurtükina, samal ajal kui tanki Leopard 2A6 on liiga kallis hooldada ja eesliinil peaaegu võimatu parandada.

Lisaks hinnatakse üsna vastuoluliselt õhutõrjesüsteeme. Näiteks IRIS-T on tõhus, kuid "selle laskemoon liiga kallis ega ole saadaval piisavas koguses. Patriot on suurepärane relvasüsteem, kuid oma vana MAN-i šassii ja varuosade puudumise tõttu ei ole lahinguvalmis.

Ainult üks Saksa süsteem sai soodsa hinnangu – õhutõrjeseade Gepard. Seda nimetatakse "kõige menukamaks, tõhusamaks ja usaldusväärsemaks relvasüsteemiks Ukrainas".

Samuti märgitakse, et Saksa raketiheitjad Mars "muudavad lahinguväljal mängu käiku", kuid on kasutatavad ainult osaliselt, sest erinevalt Ameerika samalaadsest tehnikast ei kasuta need kobarmoona. Saksamaa järgib 2010. aasta kobarmoona keelamise lepingut, seega tarnib ta ainult tavamoona.

Bundeswehr möönis, et aseatašee sõnad kajastavad tegelikku olukorda. Ukraina sõduritel puudub oma varustuse hooldamiseks tehniline ettevalmistus ja remonditaristu on nõrk ning loodud remondikeskused asuvad sageli rindejoonest liiga kaugel.