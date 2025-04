Läti võttis vastu maksusoodustuse krüptovara müügist teenitud tulule

Varem pidi kaupleja krüptovara võõrandamise eest kinni pidama kolm protsenti üksikisiku tulumaksu – mitteresident võis maksu tagasi nõuda, kuid see oli tülikas protsess ja takistas uute osalejate turuletulekut.

Krüptovarasektori esindajad, kes soovivad tegutseda mõnes Euroopa Liidu riigis, uurivad liikmesriikide pakutavaid võimalusi tegevusloa saamiseks ning muudatused on algatatud Läti ärikeskkonna parandamiseks ja välismaiste krüptovarateenuste pakkujate riiki meelitamiseks, seisab seaduse märkustes.

Maksusoodustus hakkab kehtima kauplejatele, kes on saanud vastava määruse alusel loa krüptovarateenuste osutamiseks Euroopa Liidus.

Muudatused näevad ette, et majandusministeerium koostab ja esitab valitsuskabinetile hinnangu maksusoodustuse edasise kohaldamise kasulikkuse kohta.

Läti majandusministeeriumi hinnangul on Lätil head võimalused meelitada ligi märkimisväärne hulk suuri krüptovaradega kauplejaid ja saada selle valdkonna keskuseks Euroopa Liidus. Ministeerium lisas, et see on võimalus luua hästi tasustatud töökohti, täiendada maksutulusid ja soodustada investeeringute sissevoolu.

Maksuvabastus hakkab kehtima kolmeaastase perioodi kohta – selle aasta 1. jaanuarist kuni 2027. aasta lõpuni.