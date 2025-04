Mereväe ülema kommodoor Ivo Värgi sõnul on kinnipidamise eesmärk kontrollida laeva dokumente ja õiguslikku staatust ning uurimine ei ole kuidagi seotud kriitilise taristu kahjustamisega. Kinnipeetud tanker on praegu ankrus Aegna saarest ida pool ja tema juures on kaks sõjalaeva.

Kadri Põlendik