Ilm läheb päev-päevalt soojemaks

Öö vastu laupäeva tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning valdavalt sajuta. Tuul puhub põhjast, pärast keskööd läänest 3 kuni 9, öö hakul rannikul iiliti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, läänerannikul kohati kuni +2 kraadi. Teeolud halvenevad.

Laupäeva hommik on pilvine ning sajuala laieneb itta. Oodata on lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Tuul puhub edelast ja lõunast 4 kuni 10, iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +4, Ida-Eestis 0 kuni -3 kraadi. Kesk- ja Ida-Eesti teedel suureneb libeduseoht.

Ennelõunal on taevas valdavalt pilves. Sajuala ühes vihma, lörtsi ja lumega levib üle maa kagusse ning Ida-Eestis võib ka tuisata. Pärastlõunal loode poolt alates sadu lakkab ning taevas selgineb. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 11, iiliti kuni 19 meetrit sekundis ning sooja on 1 kuni 5, pärastlõunal 5 kuni 10 kraadi.

Pühapäev tuleb juba valdavalt selge ja sajuta ning temperatuurikeskmine tõuseb 12 kraadi peale. Järgnevail päevil on pilvi küll enam ning oodata on ka vihma, kuid õhk püsib meeldivalt soe. Plusskraade on keskmiselt lausa 16.