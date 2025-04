USA erisaadik Steve Witkoff tegi president Donald Trumpile ettepaneku nõustuda nelja Ukraina oblasti omandiõiguse loovutamisega Venemaale, et saavutada sõjas kiire relvarahu, edastas uudisteagentuur Reuters viitega mitmele allikale.

Olulised sündmused Ukraina sõjas laupäeval, 12. aprillil kell 6.52:

- Putini ja Witkoffi kohtumine on lõppenud;

- Linnapea: Vene vägi ründas Ukraina pealinna droonidega;

- Meedia: Witkoff pakkus Trumpile osa Ukraina andmist Venemaale.

Putini ja Witkoffi kohtumine on lõppenud

Peterburis toimunud kohtumine Venemaa presidendi Vladimir Putini ja USA Lähis-Ida erisaadiku Steve Witkoffi vahel on lõppenud, teatas Interfax.

Putini vestlus Witkoffiga kestis ligi neli ja pool tundi ja praeguseks on Witkoff läbirääkimiste paigast lahkunud, teatas Interfaxi korrespondent.

Putini pressisekretär Dmitri Peskov ütles enne kohtumist, et selle peateemaks on Ukraina lahenduse eri aspektid.

"Pingutav töö jätkub. Loomulikult pakub Witkoff president Trumpi ametliku esindajana midagi presidendilt Putinile, Putin kuulab ära, toimub vestlus," kirjeldas Peskov varem ootusi ja lisas, et sellel kokkuleppel on palju aspekte ja teemad on väga keerulised.

Samas pidas Peskov kohtumist väga heaks võimaluseks Witkoffi kaudu Venemaa põhiseisukohad ja mured edasi anda, et ka Trump neist teada saaks.

Linnapea: Vene vägi ründas Ukraina pealinna droonidega

Vene vägi ründas ööl vastu laupäeva Ukraina pealinna Kiievit droonidega, selle tagajärjel puhkesid tulekahjud, teatas linnapea Vitali Klõtško oma Telegrami kanalis.

Tema sõnul pole esialgu keegi meedikute poole pöördunud, kannatanute kohta teave puudub. Operatiivteenistused tegutsevad sündmuskohal.

Meedia: Witkoff pakkus Trumpile osa Ukraina andmist Venemaale

USA erisaadik Steve Witkoff tegi president Donald Trumpile ettepaneku nõustuda nelja Ukraina oblasti omandiõiguse loovutamisega Venemaale, et saavutada sõjas kiire relvarahu, edastas uudisteagentuur Reuters viitega mitmele allikale.

Witkoff ütles seda eelmisel nädalal pärast seda, kui ta võõrustas Washingtonis Vene režiimi juhi Vladimir Putini esindajat Kirill Dmitrijevit.

Vähem kui 48 tundi pärast mitteametlikku kohtumist Dmitrijeviga kohtus Witkoff Valges Majas Trumpiga ja esitas selle ettepaneku kui kõige kiirema tee rahuni.

Trumpi erisaadik Ukraina küsimustes Keith Kellogg oli aga selle algatuse vastu, rõhutades, et Kiiev ei nõustu territooriumi ühepoolse üleandmisega. Kohtumine lõppes, ilma et Trump oleks langetanud otsust USA strateegia muutmiseks.

Uudisteportaal Ukrinform edastas reedel, et Witkoff oli kutsunud Dmitrijevi enne kohtumist Valges Majas oma residentsi.

Witkoff kohtus reedel Peterburis Vene režiimi juhi Putiniga. Kremli teatel arutati rohkem kui neli tundi kestnud kõnelustel Ukraina lahenduse eri aspekte.