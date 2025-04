Jašini sõnul kulutab Eesti 200 valimiskampaaniale sama palju kui konkurendid

"Need mahud on võrreldavad meie konkurentidega. Me oleme hästi pikalt arutanud seda seisu ja oleme otsustanud, et paneme kampaaniamahu selles suuruses, mis on suurusjärk konkurentidel. Meie meeskonnad on ju veel umbes 20 omavalitsuses olemas. Oleme arutanud ka Viimsi, Viljandi, Saaremaa ja ka Põlva suunda, aga lähikuudel selgub, kas inimesed lähevad erakonna lipu alt või otsustatakse ikkagi minna valimisliitudesse. Oleme ausad, see on väga opoulaarne kohalike poliitikute seas, minna valimisliiduga, ja see on väiksemates kohtades igati põhjendatud," rääkis Jašin.

Samuti märgiti volikogul, et koalitsioonikõnelustel tulevad lähinädalatel lahendamisele koalitsioonis erimeelsusi tekitavad teemad. Ühe sellise teemana tõi Jašin välja tasuta esimese kõrghariduse, mis peaks Eesti 200 arvates jääma tasuta.