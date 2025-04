Iraani välisminister: USA tahab tuumalepet võimalikult kiiresti

"Ameerika pool ütles samuti, et positiivne lepe on selline, mille saab saavutada võimalikult kiiresti," ütles Araghchi riigitelevisioonis pärast kõnelusi USA saadiku Steve Witkoffiga. "See ei saa olema lihtne ja see nõuab mõlema poole valmidust."

Ta rõhutas, et kumbki pool ei soovi lõputult kestvaid kõnelusi.

"Ei meie ega teine pool soovi tulutuid läbirääkimisi, kõnelusi kõneluste pärast, aja raiskamist ega kõnelusi, mis kestavad igavesti," ütles Araghchi, lisades, et järgmine läbirääkimisvoor on kavas järgmisel laupäeval.