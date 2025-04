Pühapäev tuleb soe ja sajuta

Pühapäeval kujundab nii meie kui ka lähinaabrite ilma Kesk-Euroopast itta liikuv kõrgrõhuala. Õhk on soe ning päev möödub sajuta. Õhtul aga läheneb meile Skandinaaviast madalrõhulohk.

Öö vastu pühapäeva tuleb selge või vähese, Lõuna-Eestis vahelduva pilvisusega ning olulist sadu oodata pole. Mitmel pool tekib udu. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 1 kuni 7, öö hakul põhjarannikul kuni 10 meetrit sekundis. Külma on 0 kuni 4, rannikul sooja kuni 3 kraadi.

Pühapäeva hommikul on pilvi vähe ning sademeid karta pole. Kohati on aga udu. Puhub edela- ja lõunatuul 1 kun 7 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.

Päev tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Ennelõunal püsib paiguti veel udu. Puhub valdavalt nõrk, pärastlõunal saartel ja läänerannikul iiliti mõõdukas lõunakaare tuul. Sooja on oodata 9 kuni 14, rannikul kohati 5 kraadi.

Uus nädal algab muutliku taeva ning hoovihmadega. Teisipäeval on taevas juba selgem ning päev möödub peamiselt sajuta.

Kuivem ilm jääb meiega aga üürikeseks, sest juba kolmapäeval hakkab pilvisus taas lääne poolt alates tihenema. Vihmasadu levib saartelt ida suunas üle maa.

Neljapäev toob taas selgema ja peamiselt sajuta ilma. Ja läheb aina soojemaks ehk kui esmaspäeval on plusskraade keskmiselt 15, siis neljapäeval juba lausa 18.