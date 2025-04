Trump lubas Ukraina relvarahu teemal peagi lahendust

USA president Donald Trump ütles laupäeval, et läbirääkimised relvarahu üle Venemaa ja Ukraina vahel kulgevad hästi, kuid rõhutas, et lahendus peab tulema peagi. Varem Jeddas kokku lepitud 30-päevane vaherahu tulemust ei andnud.

Oluline 13. aprillil kell 7.00:

Trump ütles lennuki Air Force One'i pardal ajakirjanikega rääkides, et läbirääkimistes "on hetk, kus peab kas oma sõnu tegudega tõestama või vait jääma. Vaatame, mis juhtub, aga ma arvan, et kõik läheb hästi."

Trumpi kommentaarid järgnesid kõrgetasemelisele kohtumisele Venemaal, kus tema saadik Steve Witkoff kohtus reedel Venemaa presidendi Vladimir Putiniga. Visiit oli osa Trumpi administratsiooni jätkuvatest püüdlustest sõlmida relvarahu kahe riigi vahel.

"Ma arvan, et Ukraina ja Venemaa kõnelused lähevad hästi. Ja te saate sellest üsna pea teada," ütles Trump.

Kuu aega tagasi leppis Ukraina USA vahendatud kõnelustel Jeddas kokku 30-päevase relvarahuga. Vahepeal pole Venemaa mitte ainult keeldunud täielikust relvarahust, vaid on jätkanud ka Ukraina linnade ründamist ning korduvalt rikkunud märtsi keskel sõlmitud osalist vaherahu.

Kui Trump on varem Zelenskit ja Ukraina juhtkonda kritiseerinud, on ta viimasel ajal väljendanud ka pettumust Venemaa suhtes.

Reedeses sotsiaalmeediapostituses ütles Trump, et Venemaa "peab hakkama liigutama".

"Liiga palju inimesi sureb, tuhandeid nädalas kohutavas ja mõttetus sõjas – sõjas, mida poleks tohtinud kunagi juhtuda ega oleks juhtunud, kui mina oleksin president!!!"

Neljapäeval pikendas Trump riiklikku eriolukorda ja sellega seotud sanktsioone Venemaa valitsuse vastu veel aasta võrra, selgub USA föderaalregistri dokumendist.