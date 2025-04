Nädal algab kevadise ja sooja ilmaga

Öö vastu esmaspäeva tuleb muutliku pilvisusega. Puhub kagu- ja lõunatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +7 kraadi.

Esmaspäeva hommik on Ida-Eestis vähese pilvisusega ja sajuta, Lääne-Eestis aga pilvisus tiheneb ja saartel sajab kohati hoovihma. Kagu- ja lõunatuul puhub 3 kuni 9, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega ja mitmel pool sajab hoovihma. Rannikul on kohati udu. Puhub enamasti lõunakaare tuul 4 kuni 10, puhanguti kuni 14 meetrit, õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 14 kuni 18, sajupilvede all ja rannikul aga jahedam, 6 kuni 13 kraadi.

Teisipäev tuleb peamiselt sajuta ja vaid öösel võib kohati hoovihma sadada. Öösel on sooja 2 kuni 7, päeval 15 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev püsib sajuta ja selge taevaga kuni õhtuni, mil lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning saartelt levib vihm edasi mandrile. Öösel on 5 kuni 10, päeval 16 kuni 21, läänerannikul 8 kuni 12 kraadi sooja.

Hoovihmasid lubab prognoos ka neljapäevaks ja reedeks.

Reedel võib õhutemperatuur küündida kuni 24 kraadini, rannikul on küll märksa jahedam, kuni 12 kraadi.