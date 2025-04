Trump nimetas Venemaa viimast rünnakut Ukrainale kohutavaks

"Ma arvan, et see oli kohutav. Ja mulle öeldi, et nad tegid vea. Aga ma arvan, et see on kohutav asi. Ma arvan, et kogu sõda on kohutav asi," ütles USA liider presidendilennuki pardal teel tagasi Washingtoni.

Venemaa pühapäevases raketirünnakus Ukraina kirdeosas asuvale Sumõ linnale sai surma vähemalt 34 inimest, nende seas kaks last. Vigastada sai 117 inimest, kelle hulgas 15 last, teatasid Ukraina võimud, märkides, et tegemist oli viimaste kuude ühe ohvriterohkeima rünnakuga.

Zelenski kutsus Trumpi enne kõnelusi Ukrainat külastama

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus pühapäeval oma USA ametivenda Donald Trumpi külastama tema riiki, et paremini mõista Venemaa sissetungi põhjustatud laastamistööd.

"Palun, enne igasuguseid otsuseid, igasuguseid läbirääkimiste vorme, tulge vaatama inimesi, tsiviilelanikke, sõjaväelasi, haiglaid, kirikuid, hävitatud või surnud lapsi," ütles Zelenskõi pühapäeval eetrisse läinud meediakanali CBS intervjuu üleskirjutuse kohaselt.

"Et mõista, mida Venemaa liider Vladimir Putin tegi," lisas Ukraina riigipea.

USA välisminister Marco Rubio reageeris pühapäeval Venemaa rünnakule Sumõ linna vastu ja avaldas ohvritele kaastunnet.

"Ühendriigid avaldavad sügavaimat kaastunnet tänase kohutava Vene raketirünnaku ohvritele Sumõs," kirjutas Rubio sotsiaalmeediakanalis X tehtud postituses.

"Tänane rünnak on traagiline meeldetuletus sellest, miks president Trump ja tema administratsioon panustavad nii palju aega ja vaeva, kui püüavad seda sõda lõpetada ja saavutada püsivat rahu," lisas USA välisminister.

ÜRO juht on Vene raketirünnaku pärast vapustatud

ÜRO peasekretär António Guterres oli sügavalt vapustatud pühapäeval toimunud Venemaa raketirünnaku pärast Sumõ linnale, milles hukkus vähemalt 34 inimest, teatas tema kõneisik Stephane Dujarric.

"Rõhutades laastavat mustrit sarnastest rünnakutest Ukraina linnadele ja asulatele viimastel nädalatel, tuletas Guterres meelde, et rünnakud tsiviilelanike ja tsiviilobjektide vastu on rahvusvahelise humanitaarõiguse kohaselt keelatud," sõnas Dujarric.

"Guterres kutsus üles püsivale relvarahule," lisas pressiesindaja.

Valge Maja tegi samal ajal avalduse, milles märkis, et Venemaa rünnak Sumõle on karm meeldetuletus rahukõneluste vajalikkusest.

"Tänane raketirünnak Sumõle on selge ja karm meeldetuletus sellest, miks president Donald Trumpi jõupingutused selle kohutava sõja lõpetamiseks tulevad otsustaval ajal," ütles USA Riikliku Julgeolekunõukogu pressiesindaja Brian Hughes avalduses.

USA erisaadik Ukrainas oli juba varem öelnud, et Vene okupatsiooniväe rünnak tsiviilelanike vastu Sumõ linnas ületab igasuguse sündsuse piiri.

"Endise sõjaväejuhina mõistan, et see on vale," kirjutas erus kindralleitnant Keith Kellogg sotsiaalmeediaplatvormil X

Kellogg lisas, et surnute ja haavata saanute seas on suur hulk tsiviilohvreid. Kellogg oli president Donald Trumpi esimesel ametiajal ka riikliku julgeoleku nõunik.

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa mõistis juba enne seda hukka Venemaa kuritegeliku raketirünnaku Sumõ kesklinnale ja ütles, et ohvriterohke rünnak tõestab, et Moskva on vastutav sõja venitamise eest.

"Venemaa jätkab oma vägivallakampaaniat, näidates veelkord, et see sõda eksisteerib ja kestab ainuüksi seetõttu, et selline on Venemaa valik," kirjutas Costa sotsiaalmeediaplatvormil X.

Zelenski sõnul tulid eelmisel nädalal olulised otsused Ukraina toetuspakettide kohta

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul tehti lõppenud nädalal väga olulisi otsuseid uute Ukraina toetuspakettide kohta.

"Seda nii Ramsteini kohtumise järgselt ja ka kahepoolsel tasandil. Samuti on töös usaldusväärsed julgeolekugarantiid Ukrainale," rääkis riigipea.

"Jätkame endast kõik oleneva tegemist, et kaitsta oma inimesi ja päästa elusid. Olen tänulik kõigile riikidele ja juhtidele, kes meid aitavad," jätkas president.

"Ukraina peab kindlasti vastu. Kindlasti hangime oma riigile, oma rahvale usaldusväärsed julgeolekugarantiid. Ja me kindlasti mäletame, et ainult koos oleme piisavalt tugevad oma eesmärkide saavutamiseks," sõnas Zelenski.

President avaldas tänu kõigile, kes seisavad Sumõ tragöödias teineteise kõrval, toetavad üksteist ning töötavad Ukraina ja selle kodanike kaitsmise ja tugevdamise nimel.

Täpsemalt tarnib Saksamaa 2025. aastal neli IRIS-T õhutõrjesüsteemi, 300 püüdurraketti nende süsteemide jaoks, 30 Patriot raketti, 15 Leopard-1 tanki, 25 Marderi jalaväe lahingumasinat ja täiendavalt 100 000 suurtükimürsku. Kokku ulatub Saksamaa täiendava abi väärtus kuni 2029. aastani 11 miljardi euroni.

Ühendkuningriik annab 450 miljonit naela abi, mis sisaldab sadu tuhandeid droone, radarisüsteeme ja varem tarnitud varustuse remonti.

Samal ajal on Norra eraldanud 100 miljonit naela Ühendkuningriigi abipaketi rahastamise toetamiseks. Kokkuvõttes suurendab Norra 2025. aastal oma sõjalist toetust 5 miljardi euro võrra. Lisaks on riik teatanud miljardi euro suurusest abist, mis keskendub laskemoonale ning õhu- ja raketitõrjesüsteemidele.

Belgia on teatanud miljardi euro suurusest sõjalise abi paketist. Taani on avalikustanud oma 25. sõjalise abi paketi väärtusega ligi 900 miljonit eurot.

Leedu plaanib eraldada 20 miljonit eurot laskemoona ostmiseks. Eesti annab Ukrainale peagi 10 000 suurtükimürsku ja sõjaväe toiduaineid Ukraina relvajõudude vajadusteks. Holland eraldab 150 miljonit eurot Ukraina õhutõrje tugevdamiseks.