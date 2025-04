Otse 13.15: riigieelarve kontrolli erikomisjon vaeb hinnatõusu mõju

Statistikaameti kiirhinnang näitab, et Eestis jätkub kiire inflatsioon – aastatagusega võrreldes kerkisid hinnad märtsis 4,3 protsenti, mis on Euroopa Liidu kiireim hinnatõus kuu lõikes. Eesti Pank on korrigeerinud hinnatõusu prognoosi aasta kokkuvõttes kuue protsendi juurde.

Avalikule istungile on kutsutud Eesti Panga majanduspoliitika ja -prognoosi allosakonna juhataja Rasmus Kattai, Eesti konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp, Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina, Luminori peaökonomist Lenno Uusküla, LHV makroanalüütik Triinu Tapver, Coop Eesti juhatuse esimees Rainer Rohtla, Eesti kaupmeeste liidu juhatuse esimees Raul Puusepp, Eesti toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp, rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja Raoul Lättemäe, Eesti pensionäride ühenduse liidu juhatuse esimees Andres Ergma ja riigikontrolli kommunikatsioonijuht Priit Simson.