Euroopas leviv suu- ja sõratuad on äärmiselt ohtlik ja väga nakkav.

Eestisse viirusepuhang jõudnud ei ole. Põllumajandus- ja toiduamet kinnitab, et risk taudipuhanguks Eestis on küll väike, kuid valmisolek vajadusel probleemiga tegeleda peab olema ja on Eestis olemas.

Jane Saluorg