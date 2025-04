Kiviõlis põleb lahtise leegiga keemiatööstuse hoone

Esmaspäeva hommikul sai häirekeskus kell 10.44 teate, et Kiviõlis Turu tänaval põleb keemiatööstuse hoone.

"Põleng on viiendal korrusel. Me üritame nüüd sinna viiendale korrusele pääseda nii sisemiste trepikodade kaudu kui ka väljast tõstukautodega," sõnas kohapeal viibiv ida päästekeskuse operatiivjuht Martin Martinson.

Martinsoni sõnul on viiendal korrusel näha leeke ning ühtlasi andis termokaamera pilt märku, et tulekoldeid on korrusel veel mitu.

Päästeamet on praeguseks ka kindlaks teinud, et õnnetuses keegi viga ei ole saanud.

Martinson ei oska prognoosida, kui kaua tule kustutamine veel aega võtab, kuna ruumide paigutus, kõrgus ja ligipääs hoonele on raskendatud.

"Suure tõenäosusega läheb veel mitmeid tunde," ütles Martinson.

Operatiivjuht kinnitas ka, et kohalikele elanikele põlengust tekkiv suits ohtlik ei ole.

"Tuule suund on linnast eemale tuhamägede poole, kus elanikkonda ei ole ja suitsukogus, mis levib kaugemale ettevõtte territooriumist, väljaspool ohtu ei kujuta."

Martinsoni sõnul ei osata praegu ka öelda, mis võiks olla tulekahju põhjus.

"Tulekahju menetleja on kohapeal ja kui tulekustutamine lõppeb, saab hakata välja selgitama seda põhjust," sõnas operatiivjuht.