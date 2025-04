Prantsusmaa välisminister Jean-Noël Barrot teatas, et Alžeeria saatis välja 12 Prantsuse diplomaati.

Alžeeria poolt esitatud taotlus tuleb pärast seda, kui Prantsusmaal peeti kinni kolm Alžeeria kodanikku. Vahistatute hulgas on ka Alžeeria konsulaadi ametnik ja neid kahtlustatakse Alžeeria dissidendi Amir Boukhorsi (Amir DZ) röövimises.

Väidetavalt rööviti Amir Boukhorsi Prantsusmaal 2024. aasta aprillis. Kahtlustatavatele esitati süüdistus 11. aprillil 2025.

Alžeeria välisministeerium mõistis seejärel oma konsulaarametniku kinnipidamise hukka ja teatas, et see kahjustab kahe riigi vahelisi suhteid. Alžeeria hoiatas 12. aprillil tagajärgede eest ja süüdistas siis Prantsusmaad, et viimane ei soovi suhteid parandada.

Barrot aga kritiseeris Alžeeria sammu ning nimetas Prantsuse diplomaatide väljasaatmist põhjendamatuks.

Viimastel kuudel on pinged Alžeeria ja Prantsusmaa vahel kasvanud ning viimane diplomaatiline kokkupõrge muudab suhete parandamise veelgi keerulisemaks.