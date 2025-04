Teisipäeval on oodata sooja ilma ja udu

Kolmapäeval eemaldub kõrgrõhuhari kirdesse. Selle mõjul tulevad öö ja ennelõuna Baltimaades, Soomes ja Skandinaavia põhjaosas veel sajuta. Samal ajal jõuab Põhjamerelt Skandinaavia lõunaossa madalrõhuala serv, mis päeval üle Skandinaavia ja Baltimaade laieneb. Sajab küll vihma, kuid õhk on jätkuvalt soe.

Öösel on pilvisus muutlik. Sajab hooti vihma ning tekib ka udu. Tuul puhub valdavalt edelast kiirusega 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhusooja on 2..7°C.

Teisipäeva hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm, kuid mitmel pool on udu. Puhub nõrk läänekaare tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku 4 kuni 7°C.

Päev tuleb selge või vähese pilvisusega ning sajuta. Ennelõunal on paiguti veel udu. Päeval on tuul nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on oodata 14..19, rannikul 6..13°C.

Järgnevail päevil tõuseb keskmine õhutemperatuur isegi 23 kraadi peale ja kui suur reede tuleb valdavalt selge ja sajuta, siis laupäeval pilvisus taas tiheneb ning mõnel pool rabistab hooti vihma.