Tallinna vanim tramm sai taas töökorda

Viimast korda sõitis tramm Pauliine 1988. aastal. 1993. aastal muudeti see kohviktrammiks, kui sanitaarnõuded seda veel võimaldasid, sest trammi tagaosas oli käimla. Viimased kaheksa aastat seisis tramm unustatuna, aga on nüüd täielikult renoveeritud ja säilinud on enamik omaaegseid funktsioone.

Tallinna Linnatranspordi projektijuht Mark Kitajev ütles "Aktuaalsele kaamerale" ajaloolist trammi demonstreerides, et näiteks on seal rool, mida tänapäevastes trammides enam ei kohta. "Tegemist on spetsiaalselt Gotha trammides oleva tööriistaga, kus on ühelt poolt (keerates) võimalik tammiga sõita ja teiselt poolt (keerates) pidurdada. Tänapäeval on ikkagi juhtimispult trammidel."

Oma nime sai tramm Eesti esimese naistrammijuhi Pauliine Kurisoo järgi. Paegu on 144 trammijuhist 123 naised.

Tramm Pauliinet tunneb hästi Udo Reinaru, kes otsustas 52 aastat tagasi asuda 18-aastaselt tööle just trammijuhina. Tema sõnul on tehnoloogia areng teinud sõidukid ühelt poolt kapriissemaks, aga hulga mugavamaks ja turvalisemaks, kuid käitumiskultuur oli toona parem.

"Vanasti ei kaevatud juhtide peale nii palju. Nüüd on ju igalühel telefon. Kui midagi on, siis kohe võetakse kätte, jälle kaevatakse ja igasugu pisiasjade peale tehakse helistamisi tühja asja peale isegi," rääkis Reinaru.

Nüüd töötab ta depoos paigutajana. Pauliine renoveerimisel oli Reinarul oluline roll, sest sellel õppis ta trammijuhiks.

Kuna Pauliine on liiga vana igapäevasteks sõitudeks, saavad kõik huvilised endale trammi broneerida ja sellel näiteks mõne meelepärase sündmuse korraldada.