Politsei on tuvastanud 15 vägistamises kahtlustatava mehe ohvrit

Märtsi lõpus teatas politsei, et 56-aastane mees on kutsunud Tallinna ööklubidest ja baaridest koju naisi ning neid oma kesklinnas Keldrimäe asumis asuvas korteris vägistanud.

Politsei seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupi juhi Reimo Raiveti sõnul on politsei poole pöördunud meedias ja sotsiaalmeedias jagatud üleskutsete järel 15 võimalikku seksuaalkuriteo ohvrit ning mees on vahi alla võetud.

"Paraku annab mehe käitumismuster ja seniseks kogutud info alust arvata, et kannatanuid võib olla enam kui 15. Seetõttu julgustab politsei kõiki, kel on piltidel oleva mehega kokkupuuteid olnud, sellest politseile kindlasti teada andma. Iga väiksemgi infokild on meile oluline ja aitab uurimises edasi. Meie eesmärk on õiglus jalule seada ja koos Ohvriabiga pakkuda kannatanutele professionaalset abi ja tuge," sõnas Raivet.

Politsei palub kõigil, kellel on infot mehe tegevuse kohta, sellest teada anda telefonil 5301 9938 või esitada süüteoavaldus politsei kodulehel.

Psühholoogilise abi saamiseks on seksuaalvägivalla ohvritel võimalik pöörduda Ohvriabisse, võttes ühendust ohvriabi kriisitelefoni nõustajaga 116 006.