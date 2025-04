Oluline kolmapäeval, 16. aprillil kell 5.40:

- Venemaa korraldas Odessale järjekordse ulatusliku droonirünnaku;

- Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 87 lahingut;

- Rutte: Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu.

Venemaa korraldas Odessale järjekordse ulatusliku droonirünnaku

Vene vägi korraldas kolmapäeval ulatusliku droonirünnaku Ukraina sadamalinnale Odessale, teatas sealse sõjalise administratsiooni juht Oleh Kiper.

Tsiviiltaristu vastu sihitud droonilöökide tagajärjel süttis üks elumaja, kannatanute kohta teave puudub, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukrainas toimus viimase ööpäeva jooksul 87 lahingut

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus teisipäeval rindel 87 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt äärmiselt ägedad lahingud. Rindeolukorda jälgiv seireprojekt DeepState teatas, et Ukraina taastas kontrolli positsioonide üle, mis asuvad Novõ Trudi (Pokrovskist lõunas) nimelise küla lähistel. Samal ajal tungisid Vene väed edasi Nadijevka ja Suhha Balka lähistel.

Rutte: Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu

Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu ja Washingtoni tippkohtumise järel pole miski muutunud, kuid alliansi liikmesus ei saa olema osa rahukokkuleppest, ütles NATO peasekretär Mark Rutte.

"Ukraina tee NATO-sse on pöördumatu. See oli Washingtoni tippkohtumise tulemus ja midagi pole muutunud. Kui me ütlesime, et Ukrainast saab ühel päeval NATO liige, siis me ei lubanud kunagi, et see saab olema osa rahukokkuleppest," ütles Odessat väisanud Rutte.

"Loomulikult on see, millega tegeleb Ameerika president, Ukraina viimine kestva rahuni. See tähendab, et mitte Minsk-3, vaid tõelise relvarahu ja rahuleppeni. Kuid mitte keegi ei lubanud, et Ukraina liikmesus NATO-s oleks osa rahuleppest. Kui aga rääkida tulevikust, siis Washingtoni tippkohtumise otsus on muutumatu," lisas Rutte.

USA välisministeerium: ükski kokkulepe pole võimalik ilma relvarahuta

USA ei sõlmi ühtegi kahepoolset kokkulepet Venemaaga ega leevenda sanktsioone enne, kui jõutakse kokkuleppele Ukraina relvarahus, kinnitas teisipäeval Ühendriikide välisministeeriumi kõneisik Tammy Bruce.

"Ei ole mingeid läbirääkimisi, mingeid otsuseid, mingeid kokkuleppeid kuni see tapmine lõpeb," ütles Bruce.