Allikad: USA võib vähendada sõdurite arvu Süürias poole võrra

USA võib oma sõjalist kohalolekut Süürias kokku tõmmata ning asjaga kursis olevad inimesed ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et riik võib vähendada sõdurite arvu Süürias poole võrra.

Süürias tegutseb praegu umbes kaks tuhat Ameerika sõjaväelast, kes paiknevad peamiselt riigi kirdeosas asuvates baasides. Seda piirkonda kontrollib USA toetatud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF), kus kurdide omakaitseväel on juhtroll ning mis oli ISIS-e vastase võitluse eesrinnas

Üks asjaga kursis olev ametnik ütles, et USA vägede konsolideerimine võib tähendada seda, et sõdurite arv väheneb umbes tuhandeni. Ka teine USA ametnik kinnitas, et riik kavatseb vähendada oma sõjalist kohalolekut Süürias, kuid täpsemaid detaile ta ei andnud, vahendas Reuters.

Samal ajal peab Donald Trumpi administratsioon Iraaniga tuumakõnelusi ning viib piirkonda jõudu juurde. USA saatis hiljuti Lähis-Ida piirkonda sõjalennukeid, sõjalaevu ja õhutõrjesüsteeme.

Trump ise ütles esmaspäeval, et Iraan viivitab tuumaleppega ning islamiriik peab loobuma püüdlustest saada endale tuumarelv.

Trump on korduvalt ähvardanud Iraani pommitamisega, kui islamivabariik jätkab tuumarelvade arendamist.