Bessent: Ukraina ja USA võivad sõlmida maavaralepingu sel nädalal

"Oleme väga lähedal. Lepingu võiks allkirjastada sel nädalal," märkis Bessent.

Üks Bloombergi allikatest lisas, et eelmisel nädalal peetud tehniliste rühmade läbirääkimised kulgesid asjalikult.

"Kuid USA suhtub lepingusse endiselt kui võimalusse hüvitada Ukrainasse kulutatu fondist saadavate tuludega, mille suurust ei ole viimases eelnõus veel kindlaks määratud," vahendas Bloomberg allika sõnu.

USA meedia kirjutas varem, et Donald Trumpi administratsioon tegi Ukrainale ettepaneku sõlmida uus, senisest ulatuslikum ja Kiievi jaoks ebasoodsam maavarade tehing.

Washingtoni esitatud tingimused ulatuvad nüüd palju kaugemale kokkuleppest, mida arutati enne Donald Trumpi ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski vaidlusi tekitanud kohtumist Ovaalkabinetis 28. veebruaril.

Samas vastas välisminister Andri Sõbiha, et Ukraina jaoks on läbirääkimised USA-ga maavarade üle ülitähtsad. Ta märkis, et leping on mõlemale poolele kasulik, vastab mõlema poole huvidele ega tohiks olla vastuolus Ukraina Euroopaga lõimumise suunaga.