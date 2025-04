Brüsseli lähistel on Groot-Bijgaardeni lossiaed täies õies

Kui meil on kevad alles puhkemas, siis Belgia on juba täies õies. Brüsseli lähistel lossiaias istutatakse igal sügisel pea miljon kevadlille. Talve mulla all peidus oodanud tulbid ja nartsissid kuulutavad nüüd kirevat kevadet.

Juba 26. aastat järjest tärkavad kevadel Groot-Bijgaardeni lossi õuel sajad tuhanded lilled, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need on kevadlilled ehk lillesibulad, mis me istutame oktoobris, novembris ja detsembris. Enamasti tulbid, aga tulpe on nii palju erinevaid sorte. Ka nartsissid, paljud erinevad, mis alati ei ole väga tuntud," ütles Groot-Bijgaarden lossi omanik Nicole Pelgrims.

Mõte sai alguse tõdemusest, et lossi korras hoidmine ja taastamine on üsna kulukas ettevõtmine.

"Me mõtlesime, et ehk on hea mõte, midagi teha siin pargis. Mu abikaasa mõtles, et istutame mõned tulbid. See oli hea lugu ja me nüüd jätkame sellega. Me istutame iga aasta pea miljon lillesibulat," lausus Pelgrims.

See kevad loodetakse lossiaeda meelitada kuni nelikümmend tuhat külastajat. Mõnel ilusamal nädalavahetuse peab isegi reklaamiga ettevaatlik olema - kõik huvilised ei pruugi lillede vahele murule ära mahtuda.

"See on tõesti kena. Kõik need tulbid, nartsissid, kõik see, mida siin näeb. Me avastame üht tõesti ilusat nurka Vallooni-Brabandi provintsist. Belgias on tõesti tore seda koos avastada. Ja need värvid on tõesti ilusad, see loss. Suurepärane," ütles tulpe uudistama tulnud Chantal.

"See loob kontrasti sellega, kui hall Belgia on. Seega lilled ja palju eri värve on tõesti tore," lisas Rita.

Brüsseli halli taeva all ei saa öelda, et Euroopas on kõik roosiline, aga õitsevad kevadlilled tuletavad ikka meelde, et pilvede taga on päike.

"Kui ma saaks ma viiks kõik need koju kaasa, aga imeline on just see mitmekesisus. Igat tüüpi eri lilled ja värvid. Need on lihtsalt imelised," ütles Rita veel.