Neljapäev toob endaga vihmasaju ja udu

Eeloleval ööl liigub Eesti kohale väheaktiivne madalrõhulohk ja sajupilved suunduvad üle Baltimaade kirdesse. Päeval on vähest sadu veel vaid kohati ning õhk on soe ja niiske. Hommikuks tuul vaibub, mistõttu pilved on visad hajuma ja õhutemperatuur jääb võrreldes tänasega mõne kraadi võrra madalamaks.

Neljapäeva öö tuleb pilvine. Võib pisut vihma sadada, kuid sadu on valdavalt nõrk. Paiguti tekib udu, puhub lõunakaare tuul 3-9 m/s ning sooja on 5 kuni 10 kraadi.

Hommikul sajab vihma juba mitmel pool ja kohati on ka udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning õhusoe jääb vahemikku 6 kuni 10 kraadi.

Ka päeval püsib taevas pilves, õhtu poole lõunapoolsetes maakondades pilvkate hõreneb. Kohati sajab vähest vihma ja paiguti veel udutab. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ning õhutemperatuur jääb vahemikku 13 kuni 19, rannikul 6 kuni 12 kraadi.

Reedene päev tõotab tulla selle nädala kõige soojem. Sadusid oodata pole, küll veidi udu. Öösel on sooja 4 kuni 10, päeval 20 kuni 26 kraadi, rannikul kohati 12 kuni 17 kraadi.

Laupäeva öö tuleb veel soojem, päev pisut jahedam ja mitmel pool sajab hoovihma.

Ka pühapäev tuleb sajune ning võib olla äikest, ning õhusoe tõmbub pisut tagasi - öösel on keskmiselt 8, päeval 15 kraadi. Ja prognoosi järgi ei pääse me vihmast ka esmaspäeval.