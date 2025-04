Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist ning korraldas kolmapäeva hilisõhtul Dniprole droonirünnaku. Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnaku tagajärjel sai surma vähemalt kaks ning vigastada vähemalt 28 inimest, sealhulgas neli last.

Oluline neljapäeval, 17. aprillil kell 5.45:

- Vene droonirünnakus Dnipro linnale hukkus vähemalt kaks inimest;

- Zelenski: Venemaa ignoreerib USA ettepanekut rünnakute peatamiseks;

- Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud.

Vene droonirünnakus Dnipro linnale hukkus vähemalt kaks inimest

Dnipro võimud teatasid, et linnas puhkesid tulekahjud, kahjustada said elumajad, haridusasutused ja kultuurimajad, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on viimasel ajal hoogustanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike ja taristu vastu. Hiljutises Vene rünnakus Sumõ linnale hukkus vähemalt 34 inimest, vähemalt 117 inimest sai vigastada.

Zelenski: Venemaa ignoreerib USA ettepanekut rünnakute peatamiseks

"Kolmkümmend kuus päeva tagasi tegid Ühendriigid ettepaneku täielikuks ja tingimusteta rünnakute peatamiseks õhus, merel ja maal. Ukraina nõustus selle ettepanekuga kohe – rohkem kui kuu aega tagasi. Venemaa jätkab selle ignoreerimist ega tunneta endiselt mingeid tagajärgi. See on peamine probleem," ütles kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval rindel 92 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel, kusjuures Pokrovski suunal toimus 29 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.