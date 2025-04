Vene droonirünnakus Dnipro linnale hukkus vähemalt kolm inimest

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist ning korraldas kolmapäeva hilisõhtul Dniprole droonirünnaku. Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnaku tagajärjel sai surma vähemalt kolm inimest, sealhulgas üks laps.

Oluline neljapäeval, 17. aprillil kell 10.09:

- Vene droonirünnakus Dnipro linnale hukkus vähemalt kaks inimest;

- Zelenski: Venemaa ignoreerib USA ettepanekut rünnakute peatamiseks;

- Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud.

Vene droonirünnakus Dnipro linnale hukkus vähemalt kaks inimest

Venemaa jätkab Ukraina linnade pommitamist ning korraldas kolmapäeva hilisõhtul Dniprole droonirünnaku. Ukraina võimud teatasid neljapäeva varahommikul, et Venemaa rünnaku tagajärjel sai surma vähemalt kolm inimest. Vigastada sai vähemalt 30 inimest.

"Venelased tapsid kolm inimest, sealhulgas ühe lapse," kinnitas riiklik hädaabiteenistus.

Dnipro võimud teatasid, et linnas puhkesid tulekahjud, kahjustada said elumajad, haridusasutused ja kultuurimajad, vahendas The Kyiv Independent.

Venemaa on viimasel ajal hoogustanud rünnakuid Ukraina tsiviilelanike ja taristu vastu. Hiljutises Vene rünnakus Sumõ linnale hukkus vähemalt 34 inimest, vähemalt 117 inimest sai vigastada.

Zelenski: Venemaa ignoreerib USA ettepanekut rünnakute peatamiseks

"Kolmkümmend kuus päeva tagasi tegid Ühendriigid ettepaneku täielikuks ja tingimusteta rünnakute peatamiseks õhus, merel ja maal. Ukraina nõustus selle ettepanekuga kohe – rohkem kui kuu aega tagasi. Venemaa jätkab selle ignoreerimist ega tunneta endiselt mingeid tagajärgi. See on peamine probleem," ütles kolmapäeval oma igaõhtuses videopöördumises Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Pokrovski ümbruses käivad endiselt ägedad lahingud

Ukraina relvajõudude peastaabi teadaande kohaselt toimus kolmapäeval rindel 92 lahingut ja relvakokkupõrget Ukraina kaitseväe ja Vene sissetungijate vahel, kusjuures Pokrovski suunal toimus 29 kokkupõrget, vahendas Ukrainska Pravda.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1230 sõdurit

Ukraina relvajõudude neljapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 937 440 (võrdlus eelmise päevaga +1230);

- tankid 10 654 (+16);

- jalaväe lahingumasinad 22 217 (+54);

- suurtükisüsteemid 26 442 (+65);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1366 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1135 (+3);

- lennukid 370 (+0);

- kopterid 335 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 32 925 (+88);

- tiibraketid 3145 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 44 642 (+170);

- eritehnika 3807 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.