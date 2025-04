Seto kunstnik Evar Riitsaar kandis seto sõlekirjad lõuendile

Tavapäraselt ei saa me näha ega lähemalt uurida, milliseid mustreid peidavad endas seto naiste suured kuhiksõled. Tunnustatud kuhiksõlgede valmistaja ja seto kunstnik Evar Riitsaar toob sõlekirjad vaatajateni, olles need kandnud kivitrüki abil lõuendile.

Evar Riitsaare näitus "Kokkumäng" on inspireeritud kahest kandlemängijast, kelle kunstnik on pliiatsi abil erinevatelt fotodelt toonud kokku ühele lõuendile. Selle kõrval on kunstnik kujutanud enda tehtud kuhiksõlgede mustreid, lubades vaatajal süveneda sinna, kuhu muidu ei saa.

"Sest ega sõlemustreid niisama väga palju näha pole. Ja siis ma hakkasingi sinna sisse minema. Sõle pilt, see, kuidas see siseneb ühest mustrist teise, seal on sõlekroon ja seal on neid linde ja loodust,2 lausus Riitsaar.

"Kokkumäng" kannab sügavamat sõnumit, millele võiks ühiskonnas kunstniku nägemuse kohaselt suuremat tähelepanu pöörata.

"Rahvas, riik ja kultuur jääb kestma, kui ülevalt valitsejad ja ka rahvas, maarahvas ja linnarahvas, mõtleks oma tulevase põlvkonna jaoks asju tervikuna. Et endaks jäämine on võib-olla üks märksõna," ütles Riitsaar.

Kõik tööd on tehtud litograafiatehnikas ehk kivitrükiga. Ettepaneku esitada oma töid just sel viisil tegi Riitsaarele litograafiakeskuse eestvedaja Jaak Visnap, kellega koostöös kogu näitus valmiski.

"Mu jaoks täiesti müstiline graafikatehnika. Nad joonistavad kas kriidi, söe või tušiga kiviplaadi peale pildi ja siis on söövitamine, kummiaraabikum, vesi ja mingi imeliku nipi ja süsteemiga suudetakse see pilt kivi pealt paberile trükkida," rääkis kunstnik Toomas Kuusing.

"Kokkumäng" on avatud Obinitsas asuvas kunstigaleriis Hal`as Kunn, olles avalöögiks juubelipidustustele, mil tähistatakse kümne aasta möödumist, mil Obinitsa oli soome-ugri kultuuripealinn, ning 20 aasta möödumist kunstigalerii Hal`as Kunn asutamisest.