Laupäev tuleb soe, kuid kohati tugeva hoovihmaga

Ööl vastu laupäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Mitmel pool on aga udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning plusskraade on 6 kuni 13.

Laupäeva hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Mitmel pool püsib udu ning on üksikuid sajuhooge. Tuul on nõrk ja muutlik ning õhusooja on 9 kuni 14, rannikul paiguti 6 kraadi.

Päeval on taevas muutlik. Ennelõunal tuleb kohati hoovihma ning peamiselt rannikualadel püsib udu. Pärastlõunal on intensiivsed hoovihmasajud juba laialdasemad. On äikest ning võimalik, et ka rahet. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 7, õhtul põhjarannikul põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Äikesepilvede all on tuul puhanguline. Sooja on päeval 19 kuni 25, rannikul 8 kuni 15 kraadi.

Järgnevad päevad toovad jahedama ilma. Pühapäeval on taevas muutlik, ennelõunal sajab hoovihma ning on äikest. Pärastlõunal lõuna poolt alates sajuhood lakkavad. Sooja on keskmiselt 13 kraadi.

Esmaspäev tuleb pilves selgimistega ning päeva esimeses pooles sajab vihma. Õhk on märksa jahedam ehk sooja on keskmiselt 8 kraadi. Järgnevail päevil on taevas muutlik ning kohati võib kergelt vihma rabistada. Keskmine temperatuur tõuseb teisipäeval 12 ning kolmapäeval 14 kraadi peale.