Elron sai kätte esimese Škodalt tellitud linnalähirongi

Reedel jõudis Eestisse esimene linnalähi- ehk regionaalrong Škoda EMU. Kokku toodab Škoda Elronile selliseid ronge viis ja need hakkavad teenindama eelkõige linnalähiliiklust, teatas Elron.

Eestisse jõudis esimene uus Škoda linnalähirong, mis hakkab tulevikus teenindama eelkõige Tallinna lähiliine nii lääne- kui ka Aegviidu suunal.

Elroni juhatuse liige Märt Ehrenpreis ütles, et regionaalrong on olemuselt sarnane kaugmaarongiga, kuid selles on rohkem jalgratta- ja istekohti ja lühimaasõitude tõttu puuduvad äriklassid.

Elron tellis Škodalt nii pikamaa- kui linnalähironge, esimene pikamaarong saabus Eestisse mullu. Kokku saabub aastatel 2024 kuni 2026 Eestisse 16 uut Škoda elektrirongi, millest 11 on pikamaarongid ja viis linnalähirongid.

Linnalähirongis on 262 istekohta ja 18 jalgrattakohta. Pikamaarongis on 236 istekohta, 15 rattakohta, toitlustusala ning numereeritud istekohad.

Uute kaugmaarongidega plaanitakse reisijaid hakata teenindama Tallinna–Tartu liinil pärast seda, kui taristuomanik Eesti Raudtee on jõudnud kogu Tapa–Tartu raudteelõigu elektrifitseerida, öeldi Elronist. Linnalähirongid saab tuua liinile pärast rongide testimiste lõppu.

Rongid ehitatakse valmis Tšehhis asuvas Ostrava tehases, misjärel transporditakse rongid mööda maanteed veokitel Riiga, kus lisatakse rongi keredele alusvankrid ja rongid viimistletakse.