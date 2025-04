Vaikne laupäev on õige päev munade värvimiseks

Kirikukalendri järgi on laupäeval vaikne laupäev ning pühapäeval on ülestõusmispüha. Laupäev on just see päev, kui värvida kas koos pere või sõpradega mune.

Munade värvimise võimalusi on väga palju ning Kaarli koguduse lapsed, Kaarli kooli õpilased ja õpetajad ning lasteaia lapsed proovisidki paljusid.

Valikus olid ka laste lemmikvärvid.

"Kas punaseid või siniseid või rohelisi või roosad," ütles Karoliine

Danielile meeldivad kõige rohkem triibulised. "Võtad pintsli ja hakkad jooni tegema," õpetas ta, kuidas selliseid teha.

Mune värviti vahu ja paberiga. Samuti ka klassikaliselt sibulakoortega. Kasutada saab peale sibulakoorte veel kõike, mis praegu aiast leida.

Kaarlikese lasteaia õpetaja Mari-Ann Oviir rääkis, kuidas tema mune värvis. "Ma panin siia ühe kevadise kollase õie ja elupuuoksa suka sisse tõmbasin kõvasti kinni. Ja kui see panna nüüd sibulakoore keeduvette, siis ülejäänud läheb kollakaks või oranžikaks ja muster jääb peale."

Lumilo ütles, et sai teada uusi viise, kuidas mune värvida.

Laupäeval värvitud munadest viidi osa koju ja osa viiakse pühapäeval kirikusse. Nimelt on Kaarli koguduses traditsioon, kus lähebki värvitud mune vaja.

"Igaüks saab siis numbriga muna, kes tahab veeretada ja siis ongi võidu veeretamine. Kes siis kaugemale veeretab, see saab ka auhinna. See on alati emotsioonirohke ja põnev," rääkis Kaarli kooli direktor Signe Aus.

Selline võistlus on pärast hommikust ülestõusmispühade jumalateenistust. Just hommikul on ka paras aeg soovida häid pühi.

"Häid pühi ülestõusmispühade mõttes on ikka mõistlik hakata soovima ülestõusmispüha hommikul või siis ka pärast seda öist valvamisejumalateenistust, kui me oma mõtetes oleme selles ülestõusmise ajas," üles EELK Kaarli koguduse diakon Meelis Holsting. "Ja traditsiooniline ülestõusmispüha tervitus on: "Kristus on ülestõusnud" ja vastus on "tõesti, ta on üles tõusnud"."