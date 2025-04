Eesti Sõjamuuseum avas näituse purustatud Vene sõjatehnikast

Uus näitus täiendab juba varasemast ajast sõjamuusemis välja pandud Ukraina kaitseväelaste purustatud Vene tanki. Ukraina sõjaajaloo muuseumi näitus on väljas olnud 11 Euroopa riigis ja jõudis Eestisse Leedust.

Näituse üks koostaja kolonel Serhi Batšurin näitas "Aktuaalsele kaamerale" selle huvitavamaid eksponaate.

"Kõige huvitavam asi on see, millest kogu maailm räägib – Shahed-droon, mitmed selle elemendid, keskel on selle mootor, see roheline osa on lõhkekeha, 25 kilogrammi trotüüli ja külje peal on drooni tiib ja seal on kirjas Geran-2," sõnas Batšurin. "Selle kõrval on hüperhelikiirusega liikuva Kinžalli tükk."

Trofeed ei pärine aga üksnes õhust, vaid ka veest, näiteks Venemaa Musta mere laevastiku kunagiselt lipulaevalt Moskva, mille Ukraina armee põhja lasi.

Sõjatehnika kõrval on väljas Vene sissetungijatel kaasas olnud olmeline kraam.

"Kui nad sisse tungisid, siis nad pidasid end võidukateks, nagu nad ütlesid, et vallutavad Ukraina kolme päevaga. Aga ei tulnud välja, nii et nad võtsid endaga kaasa balalaikad ja samovarid. Ja ilma vene viinata nad ei oleks Ukrainasse sisse tunginud," rääkis Batšurin.

Ukraina sõda on inimeste huvi sõjatemaatika vastu üldiselt kasvatanud, näeb sõjamuuseum enda külastatavuse pealt.

"Seda me märkasime kohe, kui kolm aastat tagasi sõda algas, et inimeste huvi sõja kui nähtuse vastu, kuidas seda kunagi on peetud, kuidas seda peetakse, see on kindlasti tõusnud ja paraku, see ongi paradoks – meile on külastajaid seetõttu kindlasti juurde tulnud," rääkis Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill.

Ukrainal ei ole ka praegu kaugeltki kerge aeg.

Küsimusele, millist tuge Ukraina praegu vajab, vastas kümme aastat Ukraina armees teeninud Batšurin: "Ukraina vajab võitu. Meie võitu."