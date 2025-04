Tänavune kruiisihooaeg algas Saaremaal

Täna külastas esimene kruiisilaev Saaremaad, sama laev avab kruiisihooaja teisipäeval ka Tallinnas, Vanasadamas. Tegemist on Prantsuse kruiisioperaatorile kuuluva alusega nimega Le Champlain, millel on 163 reisijat peamiselt Prantsusmaalt ja Ameerika Ühendriikidest. Tänavuseks hooajaks on kruiisifirmad broneerinud Saaremaa sadamasse kuus külastust. Tallinna Vanasadama kruiisihooaeg kestab 12. oktoobrini, lisaks on kavas üks talvekruiis detsembris. Tallinna sadama kommunikatsiooni peaspetsialist Gerda Raag räägib, mida tänavuselt kruiisihooajalt oodata